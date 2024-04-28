Свежесть на века: как холодильники TCL сохраняют продукты

Срок хранения продуктов увеличивается как минимум в два раза — сильное заявление компании TCL, которому многие не придавали значение. Однако TCL P650SB и другие модели производителя полностью подтвердили особые возможности холодильной системы в плане сохранения свежести овощей, мяса, блюд. Объяснение тому — в специальной технологии.

Уникальная технология продления свежести продуктов от TCL

TCL не только производит холодильные системы, но также разрабатывает для них уникальные и полезные технологии. Одной из таких технологий является устройство низкотемпературной консервации с функциями дезинфекции и сохранения свежести. Это специальное устройство состоит из камеры с низкой температурой, узла электронной эмиссии, системы охлаждения, электрической системы и корпуса. Оно использует магнитное поле, чтобы замедлить процесс размножения бактерий внутри продуктов, что увеличивает их срок хранения. И это работает независимо от того, находятся ли продукты в холодильной или морозильной камерах.

Еще одной причиной ультра долгого сохранения свежести продуктов в холодильниках TCL является функция самоочистки с возможностью стерилизации. Всего за 10 минут холодильник очищается на 99%. Устранение вредных бактерий и создание практически стерильных условий способствуют более длительному сохранению продукции.

Наглядные показатели продления срока хранения

В результате официального тестирования холодильников с технологией молекулярной консервации было определено, что:

Клубника сохраняет свою первоначальную свежесть, сочность и привлекательный вид на протяжении 15 дней;

Шпинат не увядает, сохраняет свою структуру и полезные свойства на протяжении 7 дней;

Грибы остаются свежими, твердыми на протяжении минимум 10 дней.

При этом особая технология не только обеспечивает более длительный срок хранения продуктов, но и повышает пользу некоторых. Так, за 10 дней нахождения в условиях молекулярной консервации количество антоцианов в чернике увеличилось на 4%. Для сравнения, в обычном холодильнике их содержание увеличивается максимум на 3% за аналогичный период. А антоцианы, тем временем, являются одним из самых полезных компонентов такой ягоды. Они обладают антиоксидантным эффектом, способствуют укреплению иммунитета, улучшению зрения и не только.

Стоит ли переплачивать за современные технологии?

Несмотря на высокую пользу и значимость технологии молекулярной консервации, с ней холодильники от TCL обладают достаточно лояльной стоимостью. Она лишь немного выше цены оборудования без такой функции, но полностью оправдана тем, что:

Овощи, фрукты и другие продукты сохраняют свои полезные свойства на протяжении более длительного времени;

Выработка полезных свойств некоторых овощей и фруктов усиливается;

Вы можете оставаться на 100% уверены в безопасности продуктов, находящихся как в морозильной, так и холодильной камере.

Цена холодильников с современной технологией полностью обосновывается ценностью последней. Особенно в том случае, если вы приобретаете холодильник для большой семьи, в которой есть дети, и, если вы придерживаетесь базовых принципов здорового питания.