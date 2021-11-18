Светодиодное освещение – особенности

В современном мире огромной популярностью пользуется светодиодное освещение. Принцип работы светодиода достаточно прост – обработанный диод кремния – полупроводник, излучает свет под воздействием тока. На сайте novolampa.ru вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом достойных предложений в интернет-магазине светодиодного освещения NOVOLAMPA в Санкт-Петербурге. Весь ассортимент удобно распределен в каталоге в соответствующих категориях, что позволит без лишней траты времени, комфортно и быстро найти то, что нужно. Оформив заказ буквально за несколько минут, вы получите его с быстрой и удобной доставкой. Здесь ценят клиентов и гарантируют качественное обслуживание и прекрасный сервис.

Светодиоды являются самым надежным источником освещения. Здесь следует выделить большую экономию потребляемой электроэнергии и высокий КПД, отсутствие вредных излучений и вредных составляющих компонентов в светодиодах, а также экологическую безопасность и высокую механическую прочность, виброустойчивость. Время непрерывной работы светодиода составляет до ста тысяч часов. Это в десятки раз превышает срок службы традиционных источников света.

Диапазон рабочих температур составляет от минус шестидесяти до плюс сорока градусов.

Также в список достоинств следует добавить безинерционность включения и выключения в широком диапазоне температур, меньший светящий эффект, а также полное отсутствие мерцания. А еще – минимальные затраты на эксплуатацию.

Светодиод – это прибор, который с высоким коэффициентом полезного действия преобразует электроэнергию в световую. Новые источники света, светодиоды позволяют сэкономить электроэнергию, решить часть экологических проблем, которые связаны с глобальным потеплением.

Благодаря организации светодиодного освещения на предприятии, удается обеспечить необходимую безопасность в работе с оборудованием и деталями, сохранять здоровье сотрудников.

Экономия электроэнергии – основное достоинство светодиодных ламп. Заменив лампы накаливания на светодиодные, можно значительно сэкономить на оплате электроэнергии. Яркость свечения светодиодов можно легко регулировать с помощью драйвера, благодаря которому светодиодные системы устойчивы к скачкам напряжения в сети.

И это – далеко не все достоинства светодиодного освещения. Их гораздо больше.