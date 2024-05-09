Страхование ипотеки: как выбрать подходящий вам полис

Всем, кто приобретает квартиру в ипотеку, не обойтись без покупки специальной страховки. Обязательное в России страхование ипотеки необходимо не только банку-заемщику, так как гарантирует получение выплат по кредиту. Оно в интересах и самого заемщика.

В этой статье мы расскажем об основных условиях ипотечного страхования и дадим советы, как выбрать страховую компанию и купить наиболее подходящий для вас полис.

Что такое страхование ипотеки

Ипотека является одним из самых распространенных путей покупки недвижимости. К одним из обязательных требований для займа относится приобретение заемщиком полиса ипотечного страхования. При этом покрытие части рисков по таким полисам является обязательным, а другие риски можно застраховать добровольно, за дополнительную плату.

От чего защищает полис ипотечного страхования

Ипотечная страховка, в первую очередь, защищает от риска невозврата кредита. Так как срок погашения ипотеки составляет, обычно, много лет, то для банка важна, в первую очередь, страховка самого объекта недвижимости в залоге, а также трудоспособности заемщика.

Как правило, договор ипотечного страхования заключается на один год, а затем продлевается до полного погашения кредита.

Но и для заемщика такой полис является важной защитой от многих рисков. Например, страховая компания возьмет на себя обязанности по выплате долга, если погашение кредита заемщиком станет невозможным. Кроме того, правильно подобранный полис может уменьшить расчетные суммы выплат по кредиту.

Виды ипотечных страховок

Ипотечные страховки можно разделить на добровольные и обязательные. От добровольного расширение полиса всегда можно отказаться, но оно может снизить размер выплат по кредиту.

Далее мы рассмотрим основные моменты обязательных пунктов полиса.

Страхование объекта недвижимости

Данный пункт страхования является обязательным условиям для получения кредита. Это может быть страхование дома, квартиры или земельного участка. Детально обязательства заемщика по такому страхованию описываются в законе об ипотеке (ФЗ 102).

Оформление полиса начинается уже после того, как вам одобрили кредит. Для строящихся домов, полис будет выдан после сдачи объекта. При этом стоимость страховки составляет около 0,1% от размера ипотеки.

В обязательный полис входит защита только конструктивных элементов строения, например, на случай чрезвычайных происшествий, но не покрываются потенциальные затраты на ремонт в случае ущерба.

Страхование трудоспособности и жизни заемщика

Страхование трудоспособности и жизни заемщика относится к добровольным, но крайне рекомендуемым видам ипотечного страхования. Это не только в интересах банка, но и часто приводит к более низким размерам регулярных платежей по кредиту.

Процедуры оформления полиса

При выборе страховой компании, в первую очередь, убедитесь, что она входит в список, одобренной банком-кредитором.

Страховка должна быть оформлена после одобрения кредита, в кредитном договоре указано в какой срок надо оформить полис.

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