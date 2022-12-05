Сторителлинг в маркетинге — что представляет из себя этот инструмент

Сторителлинг — мощный инструмент обучения. Одна из уникальных особенностей личных историй заключается в том, что они передают знания и опыт. Человек наблюдает и делится опытом через рассказ. Он позволяет маркетологам понять, что происходит на рынке и что это значит для клиента, потребителя, общества, бренда и компании.

Принципы хорошего сторителлинга

При написании рассказа следует придерживаться пяти принципов:

Должна быть причина, чтобы начать рассказ. Контент, который стоит раскрыть, и захватывающий сюжет могут быть разработаны только в том случае, если четко представлять сообщения, которые нужно передать.

Без героев нет действия. То, что применимо к каждому роману, применимо и к истории в маркетинге. Главный герой ведет рассказ. Пользователь идентифицирует себя с ним. Не сосредотачивайтесь на собственном бренде, клиенты негативно реагируют на это. Лучше позволить бренду играть сдержанную вспомогательную роль и полностью сосредоточиться на опыте и эмоциях клиентов.

Рассказ всегда начинается с конфликта или задачи. Чтобы создать волнение, решения проблемы никогда не должно быть в самом начале. По ходу повествования главный герой преодолевает конфликт, который, наконец, разрешается.

Если хотите вдохновлять, нужны эмоции. Данные и факты не вызывают чувств у получателя. Эмоциональная дуга чувств может простираться от отчаяния до тоски или от надежды до радости. Если поначалу сложно придумать хорошую вымышленную историю, можно черпать вдохновение из своего личного опыта, будь то работа или личная жизнь.

Анализ целевой аудитории. Кому вы хотите донести свою информацию? Важно четко знать свою целевую группу. Повествование эффективно только в том случае, если аудитория находит себя в предложенном сюжете. Лучше всего проанализировать и определить покупателей в соответствии со стратегией входящего маркетинга. Зная, кто является читателем, можно автоматически предположить, кто будет играть главную роль. Рассказ тем эффективнее, чем больше он позволяет читателю участвовать в действии, хотя бы мысленно. Любой, кто сможет поставить себя в представленную ситуацию или отождествить себя с проблемой, будет гораздо глубже вовлечен.

Пример: чтобы разработать идею для рассказа о службе доставки готовой еды и узнать лучше ЦА, можно перейти на отзывы клиентов Performance food. Так можно узнать, что волнует людей, которые предпочитают делать заказы блюд на весь день вместо стояния на кухне. Что предложить как дополнительную ценность, как улучшить сервис и сделать процент постоянных клиентов выше.

Сторителлинг вызывает у слушателя эмоциональный отклик, который оказывает длительное воздействие и приближает потребителя к тому, что предлагается. Истории, которые указывают на проблемы и решения, с главным героем, который затрагивает самые глубокие чувства слушателя, имеют большое значение для того, чтобы заинтересовать потребителей продуктом или услугой.