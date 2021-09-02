Стоит ли инвестировать в биткоины?

Начинающие инвесторы с опаской воспринимают криптовалюты как объект для инвестиций. Распространено довольно много мифов о цифровых деньгах. И отношение к ним даже у известных и крупных инвесторов неоднозначное. Но начнем по порядку.
Криптовалюта – это цифровые деньги, которые нельзя потрогать руками. Это фактически электронный журнал, в котором фиксируются все проведенные с криптовалютой операции (транзакции) и остаток средств на счете. Цепочка блоков такой информации называется блокчейн. В мире существует более 6000 криптовалют. Самой первой и самой известной является биткоин. Количество биткоинов заложено в его коде и не может превысить 21 млн единиц. Сейчас в обороте порядка 19 млн биткоинов.
Покупка биткоинов является серьезной инвестицией, как и покупка других активов, но есть определенные важные различия.
- Платежная система криптовалют децентрализована, основные ресурсы распределены по всему миру, ни одно правительство не может на нее повлиять. Блокчейн одновременно находится на дисках компьютеров у огромного количества пользователей.
- Деятельность криптобирж не регулируется законодательством, не гарантируется безопасность средств клиентов.
- Курс криптовалют подвержен сильным колебаниям (обладает высокой волатильностью). Спрогнозировать его движение очень сложно
- Биткоин, как и другие криптовалюты, является виртуальным активом с высоким риском. Гарантию на доходность никто не даст.
- Транзакции в криптовалюте нельзя отменить. Если публичный адрес получателя указан не верно, отправленные средства можно потерять.
- Особенно важно уделять усиленное внимание безопасности. Например, потеря приватного ключа от криптокошелька или открытый доступ к нему, могут привести к потере всех средств.
Биткоин прочно вошел в современную жизнь. В этом году его капитализация достигла 1 трлн долларов, а цена поднималась выше 60 тысяч долларов. Но единого отношения к нему в среде инвесторов нет и сегодня. Уоррен Баффетт и его соратники относятся негативно к биткоину, считая его противоречащим интересам человечества и сравнивают его с миражом. Но в то же время все больше компаний принимают криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги.
С чего начать инвестирование в криптовалюту
- Выбрать криптовалюту (биткоин или другая).
- Изучить все риски, связанные с безопасностью и сохранностью средств.
- Проверить репутацию выбранной биржи, размер комиссии за вывод средств.
- Выбрать способ хранения криптовалюты.
- Следить за новостями и обучаться.
- Оценить свою устойчивость к стрессу.