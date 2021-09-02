Стоит ли инвестировать в биткоины?

Начинающие инвесторы с опаской воспринимают криптовалюты как объект для инвестиций. Распространено довольно много мифов о цифровых деньгах. И отношение к ним даже у известных и крупных инвесторов неоднозначное. Но начнем по порядку.

Криптовалюта – это цифровые деньги, которые нельзя потрогать руками. Это фактически электронный журнал, в котором фиксируются все проведенные с криптовалютой операции (транзакции) и остаток средств на счете. Цепочка блоков такой информации называется блокчейн. В мире существует более 6000 криптовалют. Самой первой и самой известной является биткоин. Количество биткоинов заложено в его коде и не может превысить 21 млн единиц. Сейчас в обороте порядка 19 млн биткоинов.

Покупка биткоинов является серьезной инвестицией, как и покупка других активов, но есть определенные важные различия.

Платежная система криптовалют децентрализована, основные ресурсы распределены по всему миру, ни одно правительство не может на нее повлиять. Блокчейн одновременно находится на дисках компьютеров у огромного количества пользователей. Деятельность криптобирж не регулируется законодательством, не гарантируется безопасность средств клиентов. Курс криптовалют подвержен сильным колебаниям (обладает высокой волатильностью). Спрогнозировать его движение очень сложно Биткоин, как и другие криптовалюты, является виртуальным активом с высоким риском. Гарантию на доходность никто не даст. Транзакции в криптовалюте нельзя отменить. Если публичный адрес получателя указан не верно, отправленные средства можно потерять. Особенно важно уделять усиленное внимание безопасности. Например, потеря приватного ключа от криптокошелька или открытый доступ к нему, могут привести к потере всех средств.

Биткоин прочно вошел в современную жизнь. В этом году его капитализация достигла 1 трлн долларов, а цена поднималась выше 60 тысяч долларов. Но единого отношения к нему в среде инвесторов нет и сегодня. Уоррен Баффетт и его соратники относятся негативно к биткоину, считая его противоречащим интересам человечества и сравнивают его с миражом. Но в то же время все больше компаний принимают криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги.

С чего начать инвестирование в криптовалюту