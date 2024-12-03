Стоит ли делать уборку после ремонта в квартире самостоятельно или лучше довериться профессионалам?

Окончание ремонта, особенно масштабного, позволяет владельцам квартир вздохнуть с облегчением. Однако они начинают очень быстро понимать, насколько преждевременна их радость. Потому что впереди их ждет еще одно испытание — генеральная уборка. Какими бы аккуратными ни были проводящие ремонт мастера, после них все равно остаются слои пыли, строительные материалы и пятна от краски или клея. И все необходимо убрать, не повредив при этом новую отделку.

Это требует не только времени и сил, но и специального оборудования и опыта. Так может, не стоит тратить эти ресурсы, а сразу обратиться к профессионалам? Заказав уборку после ремонта квартиры или дома в компании «Колибри», вы тем самым избавите себя от множества лишних хлопот. Да, услуги клинеров не бесплатные, и многие владельцы квартир просто не желают тратить на это деньги. Насколько оправдана такая экономия, можно понять, лишь тщательно изучив нюансы наведения чистоты и порядка после ремонта.

Подготовка к уборке

Уборка после ремонта отличается от обычной генеральной. Она более трудоемка, требует использования специальных средств, инструментов и даже знаний.

Для уборки понадобится следующий набор:

строительный пылесос (либо очень мощный бытовой пылесос с качественными фильтрами для мелкой пыли);

салфетки из микрофибры;

губки разной степени жесткости;

резиновые перчатки;

пластиковые и металлические скребки;

ведра;

швабры;

щетки с мягкой и жесткой щетиной;

кисти для труднодоступных мест;

моющие и чистящие средства, включая специализированные смывки (для удаления краски, цемента и других строительных материалов).

Если в квартире по окончании ремонта остались мебель или техника, под пленкой, защитные покрытия необходимо снять и выбросить. Затем все предметы надо укрыть заново чистым материалом либо вынести их в другую комнату, если есть такая возможность.

Уборка строительного мусора

Это первый и самый важный этап. Без уборки остатков строительных материалов и прочего мусора невозможно приступить к полноценной очистке квартиры. Это может быть что угодно: куски плитки, гипсокартона, обрезки линолеума, ламината, упаковочные материалы, остатки клея, пены и даже крупные обломки от вроде металлических профилей, труб и т.п.

Процесс сбора и вывоза потребует не только физических усилий, но и соблюдения определенных правил. Обычный бытовой контейнер для таких отходов не подходит — строительный мусор подлежит утилизации в специально отведенных местах. Поэтому важно заранее подготовиться и узнать, где находится ближайший полигон для приема таких отходов, или договориться с транспортной компанией, которая занимается их вывозом. Клинеры, к слову, все сделают сами. Вам не придется озадачиваться этой проблемой.

Что касается непосредственно самого процесса, то сперва собирают все крупные фрагменты, затем — мелкий мусор, например, мелкие куски штукатурки или осколки плитки. Для упаковки лучше использовать строительные мешки, которые выдерживают большой вес и не рвутся. Их можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Обеспыливание

Строительная пыль — один из главных врагов после ремонта. Она оседает повсюду: на новых полах, обоях, натяжном потолке, мебели, окнах. Плюс она еще и отличается от бытовой пыли, так как оставляет после себя грязные белесые следы, которые невозможно убрать ни с первого, ни с десятого раза влажной уборкой. По причине того что она очень мелкая, плюс ее невероятно много (порой она даже не видна глазу), обычный домашний пылесос не справится с уборкой. Нужен мощный строительный агрегат, который не оставит ни малейшего шанса грязи.

Поэтому наведение чистоты начинайте с сухой уборки. С помощью строительного пылесоса соберите всю пыль, двигаясь по алгоритму сверху вниз. Стены можно дополнительно очистить с помощью сухой микрофибровой салфетки или мягкой щетки. Если пылинки прилипли, удалите их слегка влажной тряпкой.

Очистка окон и подоконников

Мало кто озадачивается укрытием этих поверхностей во время ремонта, да и не всегда это возможно и целесообразно. Поэтому по окончании строительных работ окна, рамы и подоконники практически всегда покрыты следами от штукатурки, краски и строительной пыли. После обработки этих поверхностей пылесосом протрите сперва все сухой тканью, затем — влажной губкой, смоченной в растворе уксуса и воды (3 ст.л. на литр).

Если на стеклах или рамах остались следы краски или строительной смеси, используйте пластиковый скребок. Для удаления сложных послеремонтных пятен применяйте специальные смывки, а затем начисто отмойте стекло и пластик составом для мытья окон.

И не забудьте про запорную арматуру. Обязательно пропылесосьте ее, надев на шланг щелевую насадку.

Очистка мебели

Если мебель осталась в помещении во время ремонта, она наверняка покрыта пылью и грязью. Снимите съемные чехлы и отправьте их в стирку или химчистку. Жесткие поверхности протирайте сначала сухой, а затем слегка влажной тряпкой. Если на обивке образовались пятна, воспользуйтесь пятновыводителем. Помните о том, что для цветного текстиля не подходят хлорсодержащие препараты. Они могут обесцветить волокна ткани.

Во время очистки обращайте особое внимание на труднодоступные места — углы шкафов, пространство под диванами и креслами. Для таких зон лучше использовать сперва насадки-щетки на пылесос, а затем протирать их влажной тканью.

Уборка полов

Покрытие пола требует особого подхода в зависимости от его типа.

Плитка. На керамике после укладки могут остаться пятна цемента, затирки или клея. Удалите их мягким скребком и моющим средством для плитки. После этого вымойте пол теплой водой с добавлением уксуса или специального очистителя.

Ламинат и паркет. Здесь важно не переувлажнять поверхность. Используйте влажную, но хорошо отжатую тряпку и моющее средство, безопасное для деревянных покрытий.

Линолеум. Самый неприхотливый материал, который можно очищать практически любым составом.

Ковровое покрытие. Если текстиль пострадал во время ремонта, вызывайте химчистку. Если обошлось без эксцессов — тщательно пропылесосьте покрытие и проведите его влажную очистку.

И не забывайте о плинтусах. На них грязи будет не меньше, чем на любом напольном покрытии. Очищать их можно любым способом, но если они у вас деревянные, минимизируйте использование воды.

Удаление специфических пятен

Лучше всего их, конечно, убирать по мере появления. Тогда они легко смываются с помощью простой воды. Однако если время упущено и загрязнения перешли в разряд застарелых, помните об одном важном правиле: прежде чем избавляться от клякс, предварительно их необходимо размочить. Не стоит прикладывать большие усилия и использовать острый металлический инструмент — такой подход неправильный и чреват повреждением новой отделки.

Чем удалять послеремонтные пятна:

Краска. Для очистки подойдут растворители или уайт-спирит. Нанесите состав на пятно, оставьте на несколько минут, уберите остатки пластиковым шпателем или губкой.

Плиточный клей. Используйте жидкость для его растворения и строительный фен, который размягчит затвердевший состав.

Монтажная пена. Свежие наросты пены можно удалить ножом или скребком, а остатки очистить мыльной водой. Если пена успела затвердеть, сперва аккуратно срежьте верхнюю часть, а остатки уберите специальной строительной смывкой.

Грунтовка. Затвердевший грунт очень сложно убрать с поверхности. Для его удаления также рекомендуется применять смывку, содержащую в своем составе кислоту.

Финальные штрихи

По окончании основных этапов необходимо провести повторную влажную уборку, чтобы освежить помещение и избавиться от оставшейся пыли. Во время нее нужно обратить особое внимание на мелочи: розетки, выключатели, дверные ручки, мелкий декор. Эти элементы часто покрываются пылью, которую легко пропустить. После этого останется решить еще одну важную задачу — очищение воздуха. Сделать это поможет в первую очередь проветривание. Проводить его нужно максимально часто вне зависимости от времени года. Также немаловажную помощь окажут и поглотители запаха, как покупные, так и домашнего приготовления (кофе, сода, толченый активированный уголь). Емкости с ними необходимо расставить по всем помещениям дома или квартиры. Усилит эффект и установка увлажнителей воздуха и применение аромасвечей.

Почему лучше доверить уборку после ремонта клинерам

Во время проведения всех описанных выше процессов у владельца квартиры могут возникнуть трудности разного плана: нехватка инструментов, усталость или непонимание, как правильно удалить специфические загрязнения. Обращение к клинерам поможет избежать этих проблем. Специалисты имеют большой опыт в уборке после ремонта. Сотрудники клининговых компаний отлично осведомлены о том, как эффективно справляться с любыми загрязнениями, будь то остатки монтажной пены, следы краски или цементная пыль. Вот вам и прямая выгода: вместо того, чтобы тратить часы на изучение методов удаления сложных пятен, вы просто доверяете эту задачу профессионалам, которые решают ее быстро и качественно.

Для уборки после ремонта требуется особая техника. Строительный пылесос, пароочиститель, профессиональные моющие средства — все это есть у клинеров. И это еще один ощутимый плюс. Попытка убрать квартиру самостоятельно может занять неделю, а то и больше, особенно если объемы работ большие. Бригада клинеров справится с задачей в разы быстрее, что позволит вам сэкономить массу времени.

И последний, самый важный аргумент. Клининговая компания «Колибри» предлагает услугу по уборке квартиры «под ключ». То есть, клинеры не просто уберут пыль и протрут поверхности, а проведут полное очищение квартиры, начиная с вывоза строительного мусора и заканчивая удалением послеремонтных запахов.