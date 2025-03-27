Стоит ли брать займ в МФО без лицензии

Все должно быть под контролем

Рынок финансовых услуг регулируется жестко. Особенно тщательно Центробанк следит за деятельностью МФО. Они обязательно должны входить в регистр и состоять в одной из саморегулируемых организаций. Это нужно для того, чтобы заемщик мог получить займ на карту и выплатить его без осложнений.

Правила работы микрокредитных организаций определяются несколькими Федеральными законами, а также базовым стандартом защиты прав потребителей. И одним из обязательных условий выдачи займов является наличие лицензии на соответствующий вид деятельности.

«Серые» кредиторы

Несмотря на все усилия регулятора на рынке микрофинансовых услуг еще встречаются компании, которые ведут свою работу без разрешительных документов. И не так уж редки случаи, когда люди обращаются именно к ним. У «серых» кредиторов предложение выглядит более выгодным в рекламном сообщении, а получение оказывается еще проще, чем у легальных МФО.

Какие опасности могут подстерегать при получении займа в МФО без лицензии?

Процентная ставка, размер которой превышает определенный законодательством (в настоящий момент он составляет 0,8% в день). Скрытые платежи и дополнительные оплачиваемые услуги. Риск передачи личных данных заемщика третьим лицам без его согласия.

На что обратить внимание при выборе МФО

Если вы совершаете поиск в интернете, обратите внимание на наличие специальной отметки рядом с URL сайта. Это синий кружок с галочкой внутри, который говорит о том, что данная МФО входит в реестр и обладает лицензией для ведения соответствующей деятельности. Обратите внимание на условия предоставления займа и определите, соотносятся ли они с требованиями Центробанка. Напомним: деньги в долг предоставляются только в рублях;

максимальная сумма займа – 1 миллион рублей;

процентная ставка ограничена;

условия договора без согласования с заемщиком менять запрещено;

число микрокредитов в одной МКК ограничено. Проверьте, есть ли интересующая вас МФО в реестре Центробанка. Если найти ее не удается, лучше не рисковать и обратиться в проверенную компанию с лицензией и местом в реестре.

Что делать, если вы взяли займ в МФО, которой нет в реестре

Попадание в список Центробанка не пожизненное: многие микрокредитные организации лишаются места в нем из-за различных нарушений или смены деятельности. Даже если компания, в которой вы получили займ на карту, больше не в реестре, возвратить деньги нужно обязательно.

Чаще всего МФО сама собирает выданные средства, но иногда перепоручает это другим структурам. Это могут быть и банк, и другая микрофинансовая компания, и коллекторы. Независимо от того, кому именно перешла роль получателя, это должно произойти на основании договора: вы подтверждаете возможность передачи ваших данных третьим лицам в момент его подписания. Не нашли такого пункта? Имеет право рассчитываться с той организацией, которая выдала вам деньги.

Порой компания предлагает закрыть долг по займу досрочно, сделав перерасчет и сократив сумму процентов. Иногда МФО и вовсе довольствуется получением назад «тела» кредита, а проценты «прощает». Каким бы ни был акт щедрости, он должен быть зафиксирован дополнительным соглашением к основному договору о займе. В противном случае у вас может образоваться долг из-за просрочки платежа. А уже из-за этого пострадает ваш кредитный рейтинг.

Вывод из сказанного очевиден: прибегать к услугам нелицензированных МФО опасно для вашего кошелька. Поэтому до того, как оформить займ онлайн или наличными, тщательно изучите вашего потенциального кредитора.