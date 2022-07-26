Стоимость разработки мобильного приложения: почему так дорого и от чего зависит

Независимо от того, начинающий вы предприниматель или крупная организация, рано или поздно задумываетесь о создании мобильного приложения для бизнеса. Тогда у вас будут два варианта: вы находите крупную сумму финансовых средств и вкладываетесь в разработку, либо все заканчивается еще на стадии сметы.

Традиционная разработка для бизнеса стоит очень дорого. Обычно стоимость разработки приложения стартует от 300 тыс рублей и в зависимости от количества функций, дизайна и прочих факторов может достигать до отметки в несколько миллионов рублей.

Для большинства предпринимателей, которые открыли бизнес не очень давно, главной является финансовая сторона вопроса. В этой статье специалисты студии Purrweb решили рассказать, сколько средств нужно вложить в создание мобильного приложения для бизнеса, из чего складывается конечная стоимость и почему мобильная разработка стоит так дорого.

Из чего складывается стоимость разработки

Если ответить на этот вопрос обобщенно, то для создания приложения предпринимателю придется вложить сумму от 300 тыс до 7 миллионов рублей. Точный показатель будет зависеть от множества факторов, которые также будут рассмотрены в этой статье.

Окончательная стоимость разработки программного продукта для смартфонов будет складываться из стоимостей выполнения каждого из шагов. Рассмотрим их подробнее.

Расставление приоритетов в плане функционала

Главный фактор, который оказывает прямое влияние на окончательную стоимость продукта, — количество функций. Поэтому заказчик еще заранее должен решить, какой функционал он хочет видеть в своем приложении.

Вообще, если бюджет довольно большой, то с самого начала можно заложить в приложение все нужные функции. Но на практике в большинстве случаев оказывается так, что заказчик либо хочет сэкономить финансовые средства, либо имеет небольшой бюджет. В этом случае специалисты рекомендуют заложить в начале только самые нужные функции.

Чтобы понять, какие функции можно оставить, а от каких пока лучше отказаться, специалисты разрабатывают MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт. Это, по сути, базовая версия программы, которая может выполнять самые простые задачи. Его запускают на рынок и оценивают, какие функции привлекательны пользователям, а какие нет. На основе таких исследований можно понять, какие фичи лучше оставить в приложении. Это позволит снизить стоимость разработки. Все фичи, которые были выкинуты на начальном этапе, вы можете добавить позже.

Большинство студий проводят приоритизацию платно, но в компании Purrweb данная услуга полностью бесплатна.

Разработка UI/UX

UI — это то, как пользователь воспринимает мобильное приложение. В этом случае речь идет о цветовом оформлении элементов, размере блоков и пр.

UX — это, то насколько пользователю удобно пользоваться вашим приложением. Например, если он за короткое время может выполнить целевое действие, значит UX разработан хорошо. А вот если на выполнение действия он тратит много времени или вовсе «отваливается» из процесса, значит дизайн немного хромает.

В целом разработка дизайна мобильного приложения проводится следующим образом (на основе алгоритма компании Purrweb):

Сначала специалисты подбирают примеры дизайна, который не нравятся заказчику. Этот этап позволяет понять, от каких концепций лучше отказаться. Далее специалисты создают майндмап. Последний представляет собой небольшую группу табличек, которые показывают логику работы будущего приложения. Теперь создается вайрфрейм. Это макеты страниц приложения. Они позволяют заказчику понять, в какой части будут находиться фотографии, видео и пр., а в какой — текст. Далее специалисты создают концепт. Это по сути флоу-приложение, которое создается на Figma. Можно сказать, что это кликабельный прототип — заказчик нажимает на кнопки и перемещается между экранами.

Если заказчик одобрил логику работы приложения, то дизайнер составляет макеты остальных экранов, после чего отправляет их разработчику.

Помимо UI/UX в разработку дизайна могут входить и следующие услуги:

брендинг. Специалисты создают фирменный стиль компании, работают над ее айдентикой и tone-of-voice.

логотип. Иногда предприниматели поручают разработать логотип и внедрить его в мобильное приложение;

создание анимаций;

промо-материалы. Сюда входят рекламные баннеры, пресс-релизы для СМИ и пр.

В зависимости от тех или иных услуг, этап разработки дизайна приложения может стоить порядка от 2 до 10 тысяч долларов. Разброс очень большой — все зависит от того, какие услуги вам понадобятся в рамках разработки дизайна.

Разработка приложения

Готовые макеты и прототипы передаются разработчику, который переносит их в программный код. Стоимость работ на данном этапе зависит от того, какое именно приложение нужно заказчику: нативное или кроссплатформенное.

Нативное приложение работает только на конкретной операционной системе, например, Android или iOS. А кроссплатформенное — одинаково функционирует на обеих операционных системах.

Нативная разработка обходится заметно дороже — она осуществляется с помощью таких технологий как Kotlin и Swift. А вот кроссплатформенная разработка позволяет получить приложения, которые будут работать на всех существующих ОС. Она осуществляется с использованием технологии React Native.

Если у вас бюджет на создание приложения небольшой, то заказывайте кроссплатформенную разработку. Но в этом случае приложение не будет поспевать за обновлениями операционных систем, а также не может использовать аппаратные возможности устройств.

Если бюджет достаточный, то можете заказать нативную разработку. Вы переплатите, зато приложение может прекрасно встраиваться в устройства и может использовать аппаратные возможности смартфонов.

В целом, процесс разработки обходится в сумму от 15 до 100 тыс долларов. Зависит от кроссплатформенности, количества фичей и пр.

Тестирование

На этом этапе специалисты тестируют мобильное приложение. То есть тестировщик создает самые невероятные пользовательские сценарии и проверяет устойчивость приложения. Таким образом выявляются баги и недоработки.

Стоит отметить, что тестирование проводится параллельно с разработкой. То есть, как только разработчики добавляют новую функцию, тестировщики проверяют ее работоспособность и совместимость с ранее добавленными фичами.

На тестирование уходит примерно 25-30% заложенного бюджета. Экономить не рекомендуем. Все баги и недоработки лучше находить на ранней стадии, чем тогда, когда приложение уже будет загружено в магазины.

Запуск

Данный процесс протекает довольно быстро, примерно за 2-4 дня. Специалисты подготавливают скриншоты, вставляют ключевые слова, делают описание, еще раз проверяют все на соответствие требованиям магазинов и пр.

Также специалисты настраивают тестовые доступы для команд проверки магазинов Google Play и App Store.

Поддержка

Мобильное приложение должно поддерживаться в надлежащем состоянии, отвечать запросам пользователей и подходить к современным реалиям. По статистике, большинство заказчиков вновь обращаются в компанию с просьбой добавить ту или иную функцию.

Почему мобильная разработка стоит так дорого

Есть две основные причины, почему разработка мобильного приложения обходится заказчику так дорого:

стоимость часа работы разработчиков. Чтобы стать востребованным программистом, требуются годы непрерывного обучения и получения опыта. Именно поэтому работа профессионального разработчика оценивается настолько высоко. К тому же разработчики почти всегда работают в командах, так как один специалист вряд ли справится с таким количеством работ. Каждому из них нужно платить зарплату;

время, которое требуется на разработку. Некоторые мобильные приложения со сложным функционалом разрабатываются за несколько лет. Чем больше времени займет создание приложение, тем дороже будет стоить разработка.

Таким образом, цена создания приложения складывается из стоимостей этапов, а также от других факторов: кроссплатформенности, количества функций и пр. Чтобы оправдать свои вложения и получить качественный результат, необходимо обращаться только в надежные и проверенные компании, например, в Purrweb. Специалисты сначала оценят стоимость разработки, подскажут, как и на чем можно сэкономить, согласуют все с вами и только после этого приступят к выполнению работ.