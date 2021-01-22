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Стиральные машины Miele

22.01.2021 05:16

Стиральные машины Miele

Основные сложности при автоматической стирке вещей заключаются в их изнашивании, в образовании зацепок и в побочных эффектах функционирования бытовой техники – шуме и вибрировании. Специалисты компании Miele сумели сконструировать стиральные машины, бережно обращающиеся с одеждой и бельем за счет особого устройства барабана.

Особенности сотового барабана

Конструкторы стиральных машин пытались использовать разные способы решения проблемы повреждения вещей при стирке. Например, они изменяли быстроту вращения движущихся элементов и создавали специальные сетчатые мешки для деликатных вещей. Но специалисты компании Miele поступили иначе, изменив устройство барабана путем придания его поверхности вида пчелиных сот. За счет этого при вращении барабана между вещами и его поверхностью формируется водяная пленка, снижающая износ тканей и предотвращающая их повреждения даже когда стирка и отжим выполняются на высоких оборотах.

Удобство для владельцев

Стиральные машины Miele – отличный выбор для семей, в которых есть маленькие дети, поскольку уникальная звукоизоляция делает их функционирование практически бесшумным. Для пользователей, особенно ценящих покой, имеется функция отложенного старта, позволяющая включать стиральную машину автоматически в то время, когда никого нет дома. Другое немаловажное достоинство данной техники Miele заключается в экономичности. При закладывании вещей в машину она определяет его массу и показывает достаточный объем моющего средства. Благодаря удобной индикации исключается вероятность перегрузки этой бытовой техники и вынимания из нее после цикла стирки не до конца выполосканных вещей. О перегрузке предупреждает сообщение на экране. Помимо этого, бытовая техника Miele путем индикации извещает пользователей о каждой стадии стирки и обладает привлекательным внешним видом.

Защита фронтальной поверхности

На фронтальную поверхность производимых компанией Miele стиральных машин наносится уникальное эмалевое покрытие. Оно обеспечивает:

  • защиту поверхности от появления царапин и коррозионных процессов;
  • облегчение ухода за техникой;
  • предотвращение скалывания или образования трещин под воздействием механических факторов.

Обширный модельный ряд стиральных машин Miele позволяет потребителям выбрать подходящее изделие в разных ценовых диапазонах. Данный бренд выпускает технику в нескольких линейках – бюджетные модели, устройства среднего класса и высокотехнологичные продвинутые агрегаты.

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