STIHL — мотопилы для ухода за садом, участком

Мотопила – незаменимый инструмент для приусадебного участка и дачи. С ее помощью можно обрезать кусты и старые ветви с деревьев, напилить дров, проредить садовые насаждения. Среди множества моделей мотопил, представленных на рынке, особой популярностью пользуется продукция компании Stihl.

Основные виды мотопил Stihl

Все существующие модели мотопил Stihl делятся на профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Первые рассчитаны на высокие нагрузки (к примеру, при лесоповале), вторые – на интенсивное применение, третьи – на выполнение работ в саду или на придомовом участке. Те, кто не выполняет лесозаготовительные работы, могут приобрести мотопилы с упрощенной эксплуатацией, к примеру, Stihl MS 180 или Stihl MS 180 C-BE. Эти модели позволяют производить натяжение цепи без использования дополнительного инструмента. К тому же пусковой тросик у них тянется без рывков и плавно. С помощью таких бензопил обрабатывают заросли кустарников в садово-парковых зонах или на приусадебных участках. Мощности в две лошадиных силы хватает для заготовки дров.

При отсутствии желания беспокоиться по поводу настройки карбюратора или необходимых пропорций топливной смеси лучше выбирать аккумуляторные мотопилы Штиль. Они не испускают вредных для здоровья выхлопных газов, издают мало шума при работе и требуют минимального техобслуживания. Существуют также модели бензопил Штиль, которыми могут легко пользоваться женщины и пожилые люди. К примеру, мотопилы Штиль MS 211 и Штиль MS 211 C-BE оснащены пружинной противовибрационной системой, которая обеспечивает плавность реза и максимальное удобство при проведении работ.

Основные критерии выбора мотопил Штиль

Чтобы выбрать наиболее подходящую модель мотопилы Stihl, надо учитывать следующие технические параметры:

Мощность – от нее непосредственно зависит производительность пилы. К примеру, для бытового применения лучше покупать инструмент мощностью две-три лошадиных силы.

Вес – от него зависит длительность работы. Для продолжительного применения надо выбирать более легкую мотопилу в соответствии с собственными физическими возможностями.

Расположение рукоятки – от этой характеристики зависит удобство использования инструмента для правшей и левшей.

Длина шины – от нее зависит толщина древесины, с распиливанием которой сможет справиться мотопила.

При покупке мотопилы Stihl надо убедиться в том, что выбранная модель отвечает поставленным целям и условиям использования. Приведенные выше рекомендации облегчают решение этой задачи.