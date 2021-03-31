Ставки на спорт с Leonbets

Букмекерская контора Leonbets работает на международном рынке с 2007 года. К преимуществам заведения можно отнести щедрые бонусы, удобный интерфейс, высокие коэффициенты на топовые события, широкую линию и оперативный вывод средств. Открыть счет можно в рублях, гривнах, долларах и евро. Если официальный сайт Leonbets недоступен для посещения, необходимо воспользоваться одним из актуальных зеркал.

Коэффициенты и ширина линии

Список событий отличается широким разнообразием. Контора может похвастаться широким спектром турниров: более 100 футбольных соревнований из 45 стран мира. Представлены даже ставки на Фэнтези-футбол. Помимо футбола представлены такие популярные дисциплины, как:

хоккей;

бокс;

теннис;

бейсбол;

MMA.

Количество рынков для топовых событий нередко превышает отметку в 100. Маржа в прематче и лайве находятся на среднем уровне – 5-7%. Ежедневно в live-линии происходит более 500 событий. Клиент может заключить пари ординаром, экспрессом и системой. Представлена возможность для оформления сделки в одно нажатие. Также имеется раздел «Избранное», в который можно добавлять понравившиеся события для более быстрого доступа к ним.

Регистрация аккаунта

Чтобы сделать ставку в bk leon casino, необходимо пройти несложный процесс регистрации. Представлено несколько способов:

в один клик;

с использованием номера мобильного телефона;

по электронной почте.

Весь процесс занимает меньше двух минут. В ходе заполнения анкеты требуется указать достоверные сведения о своей личности, поскольку эта информация будет использоваться для верификации, без которой невозможно будет осуществить вывод средств со счета.

Система бонусов и поощрений

В БК Leonbets реализована продуманная бонусная программа, в рамках которой пользователи вознаграждаются бонусными баллами за каждую оформленную ставку. Очки начисляются независимо от успешности пари. За каждый потраченный доллар начисляется один балл. В случае выигрыша в расчет берется только сумма чистого выигрыша. Бонусные очки можно обменять на ценные призы: камеры, наушники, смартфоны и даже телевизоры.

Также представлен приветственный бонус в размере 100% от суммы депозита. С его помощью можно получить не более $100. Для получения этого поощрения требуется набрать необходимо количество бонусных очков, которое рассчитывается по следующей схеме: «Сумма депозита * 25».