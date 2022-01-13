Ставки на матчи гейм-индустрии: как выбрать стратегию?

Геймеры сегодня успешно зарабатывают на своих любимых играх. Если получать миллионы долларов, как Team Spirit, могут лишь единицы, то пару тысяч рублей выиграть может каждый. Деньги игрокам приносят киберспортивные ставки. Самым популярным букмекером среди геймеров является ГГ Бэт.

Чтобы выйти в плюс на заключении пари, необходимо опираться не на удачу, а на системность. Для этого стоит использовать стратегии, при которых упор идет на один вид ставок по определенному принципу. Их для киберспорта существует немало.

Ставки на фаворита

Самая простая и понятная любому человеку стратегия. Здесь игрок в матче выбирает явно более сильную команду и ставит на нее. Фаворит определяется как методом анализа, так и просто при просмотре коэффициентов.

Подобная стратегия считается самой безопасной. Чаще всего именно более сильные команды побеждают в матчах. БК это понимают, и поэтому дают на фаворитов коэффициенты не более 1.5. Отсюда для того, чтобы выйти в большой плюс, необходимо делать много ставок, либо же заключать пари на большие суммы. При этом один неудачный матч может перекрыть несколько успешных, в связи с чем выбирая стратегии ставок на фаворита необходимо грамотно распределять финансы и смотреть, где более сильная команда может потенциально оступиться. Такой риск повышается в матчах best-of-1.

Пари на аутсайдера

На более слабые команды букмекер дает высокие коэффициенты. При победе аутсайдера сумма может быть умножена, в 2, 3, 5, а то и 10 раз. В киберспорте андердоги преподносят сюрпризы чаще, чем в том же футболе, баскетболе или хоккее, поэтому данная стратегия для компьютерных игр является более актуальной.

Задача игрока состоит в том, чтобы найти матчи, в которых более слабая команда может победить. Для сенсации необходимо несколько условий. Во-первых, фаворит должен быть не в лучшей форме, например, после долгого соревновательного перерыва. Это может быть на старте турнира в межсезонье или после отпуска, который длился несколько недель. Во-вторых, стоит опираться на матчи с меньшим количеством карт и менее важным значением. На старте чемпионатов играются поединки best-of-1 – и тут аутсайдеры могут преподносить сюрпризы.

При ставках на аутсайдера стоит ожидать более частых неудачных исходов. Здесь, наоборот, один удачный матч по деньгам может перекрыть несколько провальных.

Тотал карт

Кроме выбора победителя букмекерская контора также дает возможность ставить на другие игровые моменты. В киберспорте можно сделать ставку на то, сколько карт будет сыграно в конкретном матче. Стратегия применяется в играх формата best-of-3.

При данной системе необходимо находить игры двух более-менее равных соперников. Ставку нужно сделать на тотал больше 2.5, то есть в матче будет сыграно 3 карты. При этом не имеет значения, кто победит, важно лишь, чтобы состоялись все три игры.

Данная стратегия хорошо применима к CS:GO, так как матчи здесь проходят на разных картах. Команды выбирают свои сильные и банят слабые стороны. Это позволяет разменяться картами, что приводит к счету 2:1 и выигрышу пари «тотал больше 2.5».

Аутрайты

GG BET дает возможность ставить на исход турнира до его начала и по ходу него. Игрок должен сделать свой прогноз на то, кто же станет чемпионом. Выбрать можно несколько команд, что и подразумевает данная стратегия.

Угадать победителя турнира на длинной дистанции – задача непростая. Поэтому БК дает на этот вид ставок большие коэффициенты. Риски, соответственно, тоже выше. Чтобы их уменьшить, необходимо поставить сразу на несколько команд. К примеру, сделав ставку 1000 рублей на коэффициент 2 и 500 рублей с котировкой 4, при любом из этих исходов будет получена прибыль в 500 рублей.

Догон

Эта стратегия может комбинироваться с другими системами. Она подразумевает увеличение размера ставки на киберспорт при проигрыше. Например, ее можно сочетать со стратегий на аутсайдера.

Начинается все, условно, со 100 рублей. Сумма ставится на коэффициент выше 2. При проигрыше увеличиваем размер пари в два раза – до 200. Если ставка снова не зашла, сумма умножается еще в 2 раза, и так до победного конца.

Для этой стратегии необходимо иметь определенный банк в запасе. Длинные серии неудач могут подкосить игрока, поэтому стоит проводить тщательный анализ, искать возможности, чтобы уменьшить вероятность проигрыша.

Как выбрать стратегию?

Выбор системы ставок – вещь сугубо индивидуальная. Она зависит от того, любит ли человек рисковать или предпочитает безопасные пари, какой банк имеет. Каждый игрок может попробовать себя в различных стратегиях. Отследив успехи и изменение баланса на ГГбет по каждой системе можно понять, какая является более прибыльной для конкретного человека. Самое главное – не допустить превращения ставок в казино. При серьезном, системном подходе и анализе, отсутствии азарта можно получать прибыль. Главное – не терять голову и не поддаваться эмоциям, тогда все получится.