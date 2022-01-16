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Ставки на бокс

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Ставки на бокс – интересное занятие для получения дохода, которое требует от бетторов отличных знаний о данном процессе и об актуальных направлениях. Ставки на бокс имеют свои особенности. Игроки могут использовать профессиональные стратегии, позволяющие достигнуть высокой прибыльности.

Опытные бетторы и новички, желающие серьезно заниматься ставками на бокс, на портале https://pro100bet.ru/ могут найти все самые важные и полезные информационные данные, и используя их, делать выгодные ставки. Сведения, представленные на данной платформе, подходят всем пользователям для долговременной игры.

Особенности ставок на бокс

Бокс может быть любительским и профессиональным, но онлайн ставки на бокс чаще всего делаются на профессиональных боях. Любительские состязания букмекерами включаются в данный процесс не слишком охотно, из-за больших рисков недооценить возможности боксеров и получить убытки при заключении пари.

Главные ставки на бокс включают:

  • Ставки на результат боя – когда требуется угадать, кто станет победителем в данном состязании или же оно завершится вничью.
  • Пари на тотал раундов – когда надо выбрать, какое число полных раундов будет длиться поединок.
  • Ставки на число очков – нужно угадать количество — меньше или больше очков, ожидаемых от боксера за состязание.
  • Пари на тип победы – когда следует определить, как завершится поединок — будет нокаут или победа по очкам.
  • Ставки на победителей раундов – надо выбрать, кто одержит победу в конкретных раундах.
  • Пари на нокдаун – необходимо угадать, отправится ли в нокдаун один из соперников.

Как сделать ставку на бокс

Делать ставки на бокс возможно в лайве и прематче. В списке событий представляются несколько вариантов: результат боя, победители раундов, способ окончания поединка. В некоторых боях есть разряд «дополнительные ставки».

Также бывает выбор пари на нокдауны, к примеру, кто из боксеров будет на полу в процессе боя. Часто случается завышение коэффициента на аутсайдеров, потому делать ставки следует, используя определенную тактику, подразумевающую соревнование на андердогов на длинной дистанции. Подходящим решением в этих случаях бывает догон.

Очень важно верно управлять финансовыми средствами, чтобы постоянно быть в плюсе. Ставки на бокс, помимо извлечения прибыли, являются очень увлекательным занятием, приносящим игрокам массу ярких впечатлений.

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