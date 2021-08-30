Ставка на спорт – 1xStavka БК и где можно заключать пари

Букмекер 1хСтавка входит в число крупнейших и легальных компаний страны. Ежедневно его сайт посещают десятки тысяч игроков, которые делают ставки на более, чем тридцать спортивных дисциплин. Если вас также интересует ставка на спорт – 1xStavka БК для этого прилагает лучшие условия.

Во-первых, на сайте можно заключать пари на спортивные дисциплины и киберспорт. Это в разы повышает количество событий, на которых можно удачно сыграть. Во-вторых, доступны мобильные приложения, с которыми беттеры могут оставаться в игре везде, где есть сеть Wi-Fi или мобильный интернет. Но если вы любитель играть по старинке, то всегда можно зайти в одно из наземных отделений по приему ставок на спорт от БК 1xStavka.

Регистрация в БК 1xStavka

Давайте рассмотрим, как пройти регистрацию и получить доступ к линии https://www.1xstavka.ru/line/. Сам процесс создания учетной записи состоит из трех шагов: регистрация, подтверждение, идентификация.

В регистрационной анкете нужно указать следующие данные:

Номер телефона.

Электронную почту.

Дату рождения.

Придумать пароль.

Ввести промокод (если его нет, то можно воспользоваться нашим).

Тут же нужно выбрать один из трех приветственных бонусов: кэшбэк, страховку или удвоение первого депозита. После заполнения данных, отправляем анкету и вводим код, который будет прислан на указанный вами номер телефона. Следующий шаг – идентификация личности одним из предложенных БК способом. После этого беттер получает доступ к личному кабинету и линии от 1xStavka.

Ставки на спорт лайв – 1xStavka позволяет следить за играми

Весьма интересны для игроков ставки на спорт лайв – 1xStavka также предлагает их по хорошим коэффициентам. Здесь представлены игры, которые уже начались или стартуют в течение пары часов. Выбор дисциплин довольно обширный, поэтому игрок всегда сможет найти удачное для себя событие для пари.

Отличной функцией от букмекера является Multi-Live, позволяющей добавлять на один экран несколько онлайн событий чтобы одновременно контролировать их и делать ставки. Наблюдать за матчами можно в онлайн трансляциях (если они доступны) и через графическую трансляцию, которая в виде анимации и отображает ход игры. Благодаря этому все спортивные ставки в лайве на 1xStavka можно делать максимально выгодно и эффективно. Также есть возможность настроить ставки в один клик, чтобы одним нажатием на кнопку ставилась фиксированная сумма пари на все события, выбранные беттером.