Стартовал новый венчурный фонд VentureIsrael

Новый фонд сфокусирован на инвестициях в израильские технологические стартапы на ранних стадиях. Инвестиционная стратегия VentureIsrael ориентирована на компании с доказанным технологическим превосходством, командой опытных предпринимателей и гибкой бизнес-стратегией, позволяющей стартапу эффективно развиваться даже в условиях экономической турбулентности.

VentureIsrael основан пятью управляющими партнерами: экс-СОО Santander UK и Barclays Майклом Хартом, управляющими партнерами израильской инвестиционной платформы JSCapital Гади Исаевым, Романом Гольдом и Александром Заранкиным, а также управляющим партнером инвестиционного банка IMG Игорем Туркиным.

Среди первых сделок фонда, которые будут анонсированы в ближайшее время, платформа квантово-защищенных коммуникаций, основанная на искусственном интеллекте платформа исследования потребительских предпочтений и платформа оптимизации кросс-граничных транзакций для финансовых структур.

«Израильская индустрия инноваций демонстрирует феноменальную эффективность и устойчивость даже в самые непростые времена, — отмечает управляющий партнер VentureIsrael Роман Гольд. — В первом полугодии 2020-го года израильские стартапы привлекли рекордные $5,25 млрд. инвестиционного капитала, а общий объем экзитов приблизился к $7 млрд. Вместе с тем мы видим, что рынок растет быстрее, чем число венчурных фондов на ранних стадиях, и рассчитываем стать частью этой ниши».

«Будучи частью израильской стартап-экосистемы и закрыв десятки инвестиционных сделок, мы неоднократно наблюдали исключительную важность технологического превосходства, позволяющего оторваться от конкурентов. Поэтому наша инвестиционная стратегия делает ставку на глубокие технологии», — комментирует управляющий партнер VentureIsrael Гади Исаев.

«Мы видим растущий спрос на цифровую трансформацию, — говорит управляющий партнер VentureIsrael Игорь Туркин. — Израиль давно зарекомендовал себя как влиятельного и эффективного поставщика инноваций для корпоративного сегмента, и наш фонд сосредоточится на лучших возможностях в этой нише».

Фонд вызвал существенный интерес у частных и институциональных инвесторов. Финальное закрытие фонда планируется в 2021 году.

Штаб-квартира VentureIsrael находится в Тель-Авиве, международное представительство — в Лондоне.