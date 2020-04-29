Станица Благовещенская: отдыхаем на море с комфортом

Южное солнце, море, пляж – три составляющих идеального летнего отдыха.

Песчаный берег, неглубокое море и мягкий климат черноморского побережья Анапы прекрасно подходят для семейного отдыха с детьми и восстановления здоровья для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Станица Благовещенская

Расположена Благовещенская в двадцати пяти километрах к западу от Анапы, на Таманском полуострове, где сливаются три водоема: открытое Черное море, мелководные Кизилташский и Витязевский лиманы.

Главная достопримечательность станицы – Бугазская коса, заповедная природная зона с уникальным ландшафтом. Высокие песчаные дюны в центре полоски суши спускаются к морю широкими пологими пляжами.

Средиземноморский климат без лишней влажности обусловлен постоянной летней температурой воздуха около тридцати градусов.

Как доехать до Благовещенской?

Страница удалена от центра Анапского курортного района, но трудностей с дорогой не возникает.

Автобусом из Анапы

Расстояние по автомобильной трассе от Анапы до станицы Благовещенской около сорока километров. По маршруту курсирует автобус № 106.

Ходит автобус часто, самый длинный перерыв между рейсами 50 минут.

Стоимость проезда около ста рублей.

Расписание автобуса

Самолетом

Аэропорт федерального значения Витязево в летний сезон принимает регулярные рейсы из многих крупных городов России.

От Благовещенской до аэропорта 23 километра:

при бронировании мест в пансионате принимающая сторона обычно организует трансфер;

можно самостоятельно заказать такси онлайн или по телефону – удобный вариант для тех, кто путешествует большой компанией, в автопарке есть машины разной пассажировместимости – от трех до шестнадцати человек, время поездки – 40 минут;

прямого автобуса из аэропорта в Благовещенскую нет, поэтому на общественном транспорте добираться придется в два этапа – на маршрутном такси № 3, № 113 или автобусе № 612 доехать до остановки «Северный рынок» в Анапе, где нужно пересесть на автобус № 106 до станицы;

пересадку на автобус № 106 можно сделать недалеко от аэропорта (если мало багажа и много свободного времени), проехав одну остановку на маршрутке № 113, или пройти пешком по дороге до Симферопольской трассы, свернуть налево и через триста метров оказаться на автобусной остановке «Витязево».

Внимание! При трансфере, заказанном заранее, водитель без дополнительной оплаты встречает пассажиров на перроне и помогает донести багаж до машины.

Поездом

Ближайшие железнодорожные станции от Благовещенской – «Анапа» и «Тоннельная».

«Анапа»

Железнодорожный вокзал Анапы находится в поселке Джемете, от него до Благовещенской тридцать километров. Отсюда до станицы можно добраться несколькими способами:

на такси, поездка займет около сорока минут;

доехать до Анапы на автобусе № 100 или № 129, на остановке «Северный рынок» сделать пересадку на автобус № 106;

при желании можно пешком пройти до остановки автобуса № 106 вблизи станции – выйти из здания вокзала, свернуть направо, пройти шестьсот метров до остановки «Железнодорожный вокзал».

Станция «Тоннельная»

Это направление удобно большим количеством поездов, следующих на курорты Краснодарского края.

«Тоннельная» – предпоследняя станция перед Новороссийском и ближайшая по этой железнодорожной ветке до Анапы, расстояние до нее 35 километров.

До Благовещенской отсюда можно доехать:

на такси, время поездки около часа;

на автобусе № 131 до автовокзала Анапы, там сделать пересадку на автобус № 106, который и довезет до Благовещенской;

пешком пройтись около 200 метров до трассы Новороссийск – Анапа, сесть на любой транспорт до Анапы, в городе сделать пересадку на автобус до Благовещенской.

На автомобиле

Для путешествующих личным транспортом трудностей обычно не возникает, самый оптимальный вариант маршрута через Краснодар и Анапу:

по федеральной трассе М-4 «Дон» до Краснодара;

от кубанской столицы по трассе А-146 на юг до развязки на Анапу и Новороссийск;

после поворота направо по главной дороге А-290 ехать мимо Анапы в направлении Крымского моста до поселка Виноградный;

за Виноградным на перекрестке (ориентир – две автозаправки ТНК и «Русойл») свернуть налево, и примерно через десять километров будет станица Благовещенская.

Выбор жилья

Комфортный недорогой отдых предлагают отели в Благовещенской близ Анапы, расположенные в нескольких минутах ходьбы от моря. Уютная остановка и ненавязчивый сервис в сочетании с природными особенностями курорта сделают летний отдых незабываемым.

Гостей станицы Благовещенской ждут: