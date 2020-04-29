Станица Благовещенская: отдыхаем на море с комфортом

Станица Благовещенская: отдыхаем на море с комфортом29.04.2020 16:51
Южное солнце, море, пляж – три составляющих идеального летнего отдыха.
Песчаный берег, неглубокое море и мягкий климат черноморского побережья Анапы прекрасно подходят для семейного отдыха с детьми и восстановления здоровья для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Станица Благовещенская
Расположена Благовещенская в двадцати пяти километрах к западу от Анапы, на Таманском полуострове, где сливаются три водоема: открытое Черное море, мелководные Кизилташский и Витязевский лиманы.
Главная достопримечательность станицы – Бугазская коса, заповедная природная зона с уникальным ландшафтом. Высокие песчаные дюны в центре полоски суши спускаются к морю широкими пологими пляжами.
Средиземноморский климат без лишней влажности обусловлен постоянной летней температурой воздуха около тридцати градусов.
Как доехать до Благовещенской?
Страница удалена от центра Анапского курортного района, но трудностей с дорогой не возникает.
Автобусом из Анапы
Расстояние по автомобильной трассе от Анапы до станицы Благовещенской около сорока километров. По маршруту курсирует автобус № 106.
Ходит автобус часто, самый длинный перерыв между рейсами 50 минут.
Стоимость проезда около ста рублей.
Расписание автобуса
Самолетом
Аэропорт федерального значения Витязево в летний сезон принимает регулярные рейсы из многих крупных городов России.
От Благовещенской до аэропорта 23 километра:
- при бронировании мест в пансионате принимающая сторона обычно организует трансфер;
- можно самостоятельно заказать такси онлайн или по телефону – удобный вариант для тех, кто путешествует большой компанией, в автопарке есть машины разной пассажировместимости – от трех до шестнадцати человек, время поездки – 40 минут;
- прямого автобуса из аэропорта в Благовещенскую нет, поэтому на общественном транспорте добираться придется в два этапа – на маршрутном такси № 3, № 113 или автобусе № 612 доехать до остановки «Северный рынок» в Анапе, где нужно пересесть на автобус № 106 до станицы;
- пересадку на автобус № 106 можно сделать недалеко от аэропорта (если мало багажа и много свободного времени), проехав одну остановку на маршрутке № 113, или пройти пешком по дороге до Симферопольской трассы, свернуть налево и через триста метров оказаться на автобусной остановке «Витязево».
Внимание! При трансфере, заказанном заранее, водитель без дополнительной оплаты встречает пассажиров на перроне и помогает донести багаж до машины.
Поездом
Ближайшие железнодорожные станции от Благовещенской – «Анапа» и «Тоннельная».
«Анапа»
Железнодорожный вокзал Анапы находится в поселке Джемете, от него до Благовещенской тридцать километров. Отсюда до станицы можно добраться несколькими способами:
- на такси, поездка займет около сорока минут;
- доехать до Анапы на автобусе № 100 или № 129, на остановке «Северный рынок» сделать пересадку на автобус № 106;
- при желании можно пешком пройти до остановки автобуса № 106 вблизи станции – выйти из здания вокзала, свернуть направо, пройти шестьсот метров до остановки «Железнодорожный вокзал».
Станция «Тоннельная»
Это направление удобно большим количеством поездов, следующих на курорты Краснодарского края.
«Тоннельная» – предпоследняя станция перед Новороссийском и ближайшая по этой железнодорожной ветке до Анапы, расстояние до нее 35 километров.
До Благовещенской отсюда можно доехать:
- на такси, время поездки около часа;
- на автобусе № 131 до автовокзала Анапы, там сделать пересадку на автобус № 106, который и довезет до Благовещенской;
- пешком пройтись около 200 метров до трассы Новороссийск – Анапа, сесть на любой транспорт до Анапы, в городе сделать пересадку на автобус до Благовещенской.
На автомобиле
Для путешествующих личным транспортом трудностей обычно не возникает, самый оптимальный вариант маршрута через Краснодар и Анапу:
- по федеральной трассе М-4 «Дон» до Краснодара;
- от кубанской столицы по трассе А-146 на юг до развязки на Анапу и Новороссийск;
- после поворота направо по главной дороге А-290 ехать мимо Анапы в направлении Крымского моста до поселка Виноградный;
- за Виноградным на перекрестке (ориентир – две автозаправки ТНК и «Русойл») свернуть налево, и примерно через десять километров будет станица Благовещенская.
Выбор жилья
Комфортный недорогой отдых предлагают отели в Благовещенской близ Анапы, расположенные в нескольких минутах ходьбы от моря. Уютная остановка и ненавязчивый сервис в сочетании с природными особенностями курорта сделают летний отдых незабываемым.
Гостей станицы Благовещенской ждут:
- около сорока километров естественных песчаных пляжей;
- мелководное чистейшее море с купальным сезоном с мая до конца сентября:
- спокойное и немноголюдное место в стороне от шумных черноморских курортов;
- фрукты и овощи, выращенные местными жителями в виноградниках и садах, окружающих станицу;
- отличные природные условия (прижимистый ветер и пологие волны) для любителей виндсерфинга, кайтинга, дайвинга и других видов активного отдыха на море.
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