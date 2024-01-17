Срочный выкуп коммерческой недвижимости

Продажа коммерческой недвижимости позволяет решить проблемы с финансами или избавиться от надоевшего бизнеса. В этом случае владелец помещения мечтает поскорее его продать, чтобы начать новую главу своей жизни. Но самостоятельные поиски покупателя обычно занимают много времени. Часто собственник вынужден уменьшить цену, чтобы быстро провести сделку. Выгодно продать объект без потери прибыли можно, если обратиться в агентство по выкупу коммерческой недвижимости.

Быстрый выкуп коммерческих объектов

Компания «Коммерческая недвижимость столицы» помогает бизнесменам продавать активы с 2007 года. Благодаря накопленному опыту агентство может решать ситуации любой сложности в пользу клиентов. Компания выкупает недвижимость по максимально выгодным ценам. Заказчики получают индивидуальное предложение, которое учитывает характеристики объекта и пожелания к сделке.

Как происходит выкуп коммерческой недвижимости:

Консультация с менеджером агентства. Предварительный расчет цены продажи. Выезд оценщика по адресу объекта. Формирование пакета документов для сделки. Оформление и нотариальное заверение договора. Внесение сделки в электронный архив Госреестра. Прием ключей от предыдущего владельца. Уплата налогов и задолженностей по объекту.

Агентство гарантирует полное юридическое сопровождение. Опытные юристы исключают возможные риски для клиентов. Если помещение сдается в аренду, собственнику не нужно разрывать договор. Компания организует выкуп объекта вместе с арендаторами.

Как рассчитывается цена выкупа

«Коммерческая недвижимость столицы» заключает сделки в Москве и Московской области. Мы организуем срочный выкуп за счет собственного бюджета. Владельцу не приходится ждать, пока найдется покупатель на объект. Оформление документов занимает от 1 до 14 дней. Уже в первый день собственник получает аванс в размере до миллиона рублей.

Рыночная цена недвижимости зависит от:

Категории здания (А, В, С, D).

Назначения коммерческого объекта.

Доступной площади.

Этажа (для отдельного помещения).

Состояния коммуникаций и ремонта.

Транспортной доступности.

Инвестиционной привлекательности.

Мы выполняем предварительную оценку недвижимости в режиме онлайн. При расчете рыночной цены учитывается категория здания, расположение, инвестиционная привлекательность и другие факторы. Возможен выезд риэлтора в дату оформления заявки. Оперативная оценка проводится за 15 минут.

Требования к объекту недвижимости

Компания работает только с юридически чистыми объектами. Прежде чем купить помещение, юристы проверяют документы владельца. За счет агентства будут выкуплены объекты с рыночной ценой не меньше 3 миллионов и не больше 1.5 миллиарда рублей. Если стоимость помещения выходит за указанные рамки, компания самостоятельно найдет покупателя за 90 дней. Оставить заявку на оценку недвижимости можно на сайте агентства https://commercial-moscow.ru/