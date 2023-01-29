Сравнение Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

Как выбрать топовый смартфон Samsung 2022 года, если в продаже доступно целых три модели? Посмотреть, чем они отличаются и решить, какие из возможностей являются приоритетными.

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Внешний вид и особенности конструкции

Все три новинки имеют лаконичный дизайн и изготовлены из материалов высокого качества: прочная алюминиевая рамка из ALN03 и стекло Gorilla Glass Victus+.

Основные различия между моделями заметны уже по их габаритам:

S22 размером 70,6x146x7,6 мм и массой в 168 г оснащен дисплеем с диагональю 6,1″;

S22+ больше и тяжелее: 75,8×157,4×7,6 мм и 196 г. Диагональ экрана составляет уже 6,6″;

модификация Ultra весит 229 г, а размеры корпуса с диагональю экрана 6,8″,— 77,9×163,3×8,9 мм.

Galaxy S22 и S22+ — практически близнецы, внешне отличающиеся только размерами. Совсем иначе выглядит старшая модель. Кроме оригинального блока камер, этот смартфон комплектуется стилусом S Pen, который хранится в нижнем торце гаджета.

Экран и производительность

Качество экранов у всех флагманов от Samsung на высоте. Младшие модели оснащены матрицами FHD+ с частотой от 24 до 120 Гц, у Ultra разрешение выше (WQHD+), а частота варьируется в более широком диапазоне от 1 до 120 Гц. Запас яркости у S22 составляет 1300 нит, у двух других смартфонов — 1750 нит.

Производительность у всех аппаратов одинаковая, однако отличаются объемы постоянной памяти. В моделях Ultra, кроме комплектаций со 128 и 256 Гб доступны варианты с 512 Гб и 1 Тб.

Камеры и автономность

В Galaxy S22 и S22+ одинаковый набор из трёх камер, объединенных выступающим островком. В модификации Ultra четыре отдельностоящие камеры: две телефото 10 Мп, а не одна, широкоугольная камера на 108 Мп, а не на 50 Мп, как в младших версиях. Оптический зум в более дорогом телефоне составляет 10x вместо 3x в S22 и S22+.

В сухом остатке: все телефоны снимают отлично, но Ultra делает это лучше остальных.

Что касается продолжительности работы от одной зарядки, то несмотря на разницу в емкостях аккумуляторов, все три модели работают в среднем один день. В режиме воспроизведения звука S22 Ultra способен продержаться 81 ч, S22+ — 69 ч, S22 — 54 ч.

Вместо заключения

Все флагманские смартфоны 2022 года от Samsung по-своему хороши. Galaxy S22 понравится тем, у кого в приоритете компактность и эргономика. S22+ более удобен для просмотра видео и игр. S22 Ultra — не только эффектный, но и очень мощный девайс, который можно использовать для создания качественного медиаконтента.