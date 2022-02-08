Сравнение фанеры ФСФ и фанеры ФК

Разные виды фанеры преимущественно используют в строительной сфере. Для того, чтобы выбрать нужный вам вид, необходимо знать параметры и технические характеристики каждого материала.

Отличительные черты фанеры марок ФК и ФСФ

Лист фанеры изготавливается путем склеивания шпона между собой. При этом используются разные пропитки, и исходя из этого фанера на странице https://www.plittorgservis.com.ua/fanera делится на два вида:

Фанера ФК — для ее изготовления используют карбамидоформальдегидный клей, а расшифровка названия включает этот момент; Фанера ФСФ — тут клеящим веществом выступает смоляной фенолформальдегидный клей.

Это и есть главной отличительной чертой между двумя видами фанеры. Остальные отличия вытекают из этого:

Влагостойкость — карбамидоформальдегидная фанера имеет защиту от влаги, расслоение материала может произойти только при набухании древесины. Фанера смоляная фенолформальдегидная имеет более высокий показатель стойкости к влаге, поэтому расслоение материала не происходит даже если шпон набухает;

Характеристика прочности — если сравнивать листы фанеры ФСФ и ФК, которые имеют одинаковые размеры и толщину, то у первых показатель прочность выше, чем у второй. Именно поэтому фанера фк со страницы https://www.plittorgservis.com.ua/fanera/fanera-fk не так часто используется как элемент крепежных систем даже в мебели;

Показатель безопасности — фанера карбамидоформальдегидная не имеет в составе фенола и не несет опасности здоровью человека, а вот ФСФ фанера имеет выделения, содержащие фенол, которые опасны для организма человека при больших дозах;

Пожарная безопасность — фанера ФК не имеет высокого уровня защиты от огня, но средний уровень у нее есть, а у фанеры ФСФ он ниже, потому что пропитка с содержанием фенола легче поддается воспламенению.

Конечно, производство фанеры постоянно растет и могут появляться новые ее виды. Например, уже выделяют фанеру ФСВ-ТВ, которая обозначается как “трудновоспламеняемая”. Каждый лист шпона этого материала покрывается антипиренами для замедления начала процесса горения.

Все эти виды фанеры и многие другие материалы можно приобрести у компании “Плитторгсервис”. Кроме того, здесь возможна порезка дсп по ссылке https://www.plittorgservis.com.ua/uslugi, которая обеспечит нужный размер панелей для ваших потребностей.

Сферы использования фанеры

Сферы использования карбамидоформальдегидной фанеры:

при выравнивании полового покрытия или его укладке;

в производстве разных видов мебели;

при отделочных работах стен или потолков;

для построения перегородок.

Смоляная фенолформальдегидная фанера применяется в таких сферах:

для построения опалубки и других работах;

для работ кровельного характера;

при строительстве разного рода конструкций на улице;

в отделочных работах транспортных средств.

Выбор между этими двумя видами фанеры зависит только от типа работ, для которых она будет предназначена, потому что цели у них разные.