В наше время компьютерами пользуются совершенно все люди, и это касается как досуга, так и рабочей деятельности. Дети и студенты используют ПК для учебы и поиска свежей информации, сотрудники предприятий выполняют многие важные для организации действия в электронном виде. В связи с постоянно растущим уровнем компьютеризации бизнеса очень важно не просто обеспечить своих подчиненных оборудованием для работы, но и найти способы контролировать их работу.

Не секрет, что многие представители офисных работников трудятся крайне неусердно. Они готовы устраивать перекуры каждые полчаса, тратить рабочее время на социальные сети и YouTube, переписку с друзьями или посиделки на сайтах знакомств. Кажется, что это безобидные шалости, но в итоге бизнес теряет время и возможность зарабатывать больше. Как сделать труд подчиненных более эффективным и подконтрольным начальству? С программой «СпрутМонитор», узнать все подробности о которой можно на сайте https://sprutmonitor.ru/, эта задача решается максимально просто!

ПО для удаленного контроля ПК

Программы, которые позволяют удаленно контролировать чужой ПК и смотреть, что на нем происходит, существуют давно. Но они имели больше незаконный характер и использовались различными хакерами. Сегодня с программой «СпрутМонитор» Вы можете совершенно законно следить за своими подчиненными, детьми, студентами или домашними и точно знать, на что они тратят время за компьютером.

Вот лишь некоторые функции «СпрутМонитор», которые делают ее незаменимой для контроля своих сотрудников:

Оценка эффективности труда. Теперь, если Ваш подчиненный вместо выполнения работы будет сидеть в социальных сетях или смотреть фильмы, Вы легко узнаете это и исправите ситуацию;

Мониторинг сотрудников и учет рабочего времени. Программа «СпрутМонитор» самостоятельно ведет учет продолжительности включения компьютера, может предоставлять администратору скриншоты с экрана сотрудника и даже запись звука с микрофона на его ПК. Благодаря этому можно легко контролировать подчиненных и знать, сколько они работают, чем занимаются;

Родительский контроль. Если Вы желаете использовать программу не только для бизнеса, но и для того, чтобы знать, чем занимаются Ваши дети за компьютером, что они смотрят – программа подойдет и для этой задачи.

«СпрутМонитор» — отлично решение для частного лица или предпринимателя, который желает повысить эффективность труда подчиненных или знать, куда тратят время его дети, пользующиеся компьютером.