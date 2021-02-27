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Способы заработка для вебмастера

27.02.2021 10:09

Если у вас есть своя аудитория, это уже отличный старт для получения дохода. Вы можете зарабатывать с помощью арбитража трафика. В этом вам поможет Покердом партнерская программа. Работать в этой сфере могут:

  • Владельцы сайтов: с товарами, услугами, сравнением цен, агрегаторами.
  • Блогеры и владельцы ютуб-каналов.
  • Инфлюенсеры с аккаунтами в соцсетях.
  • Арбитражники и вебмастеры, работающие с таргетированной и контекстной рекламой.
  • Кешбек-сервисы и программы лояльности.
  • Прочие пользователи, у которых есть своя аудитория пользователей, которая может быть интересна для продвижения услуг и товаров заказчиков.

Для получения прибыли достаточно просто начать сотрудничество с партнерской сетью. Здесь вам гарантированы офферы от известных рекламодателей, крупные выплаты за лиды и целевые действия, а также инструментарий для работы: домены, ротаторы и тестеры ссылок, статистика, аналитика, отчетность.

Способы заработка для вебмастера

Что такое сра-сеть?

Для начала давайте рассмотрим, что же представляет из себя партнёрская программа. СРА-сеть – это площадка, которая занимается организацией работы между рекламодателем и вебмастером. СРА (Cost Per Action) с английского языка переводится как «стоимость за действие». То есть деньги выплачиваются за конкретное целевое действие: посещение сайта, клик, регистрация, депозит, покупка товара и т.д.

В договорные отношения вступают 2 стороны: рекламодель – компания, которой необходимо разместить рекламу о своих услугах/товаре и вебмастер – специалист, у которого есть траффик с потенциальными клиентами для рекламодателя. Контролем и организацией их отношений занимается сама партнёрская программа. Она проверяет, оценивает и принимает заказы от рекламодателей и размещает их в виде офферов на своей площадке, где их свободно может взять в работу вебмастер.

Каналы и чаты в месседжерах

Есть несколько самых популярных площадок для каналов и чатов: Вайбер и Телеграмм. Если у вас есть свой аккаунт с достаточным количеством пользователей, вы можете смело продвигать рекламу там: размещайте посты и картинки, советуйте, предлагайте. Можно делать обзоры или публиковать полезные подборки с различными предложениями, мониторить актуальные скидки, делать посты с топами товаров или услуг. При этом в телеграмме есть огромное количество полезных инструментов, которые пригодятся вебмастеру для аналитики – чат-боты. Они помогут настроить внешний вид публикаций (форматирование текста, размещение картинок, кнопок, ссылок, реакций), а также отслеживать статистику, вовлеченность аудитории в предложения, делать выгрузку и аналитику. Также есть специальные боты, которые помогут коммуницировать с вашими подписчиками, напрямую продвигать предложения, получать фидбек и т.д.

Способы заработка для вебмастера

YouTube-канал

Создавайте свой ютуб-канал с интересными видео и продвигайте товары и услуги по видео. В ютуб-канале можно более наглядно рассказать, показать, описать товар. Вы можете делать обзоры, распаковки, подборки, интегрировать использование товара или услуги рекламодателя в сюжет. При этом обязательно нужно размещать реферальные ссылки под видео, чтобы потенциальный клиент смог сразу же перейти и сделать покупку. Также можно размещать ссылки на смежные товары, чтобы зрители могли сравнивать и оценить конкурентов. Выбор – это важно.

Email-рассылки

Размещайте на своих сайтах, лендингах, страницах виджеты для сбора имейлов и получайте прямые контакты своих потенциальных клиентов. После того как база имейлов собрана, ее можно монетизировать – предлагайте услуги и товары в сообщениях, выстраивайте коммуникацию, делайте опросы, присылайте обзоры, подборки. Важно, чтобы в имейлах были кнопки с реферальными ссылками, по которым контакт может сразу перейти на сайт рекламодателя. В реферальные ссылки можно вставлять суб-айди, чтобы дополнительно отслеживать действия пользователей.

Контекстная или таргетированная реклама

Контекстная реклама – это размещение рекламы, которая напрямую связана с контекстом страницы, куда заходит пользователь. Она может быть в виде текстового сообщения или баннера. Например, если ваша страница посвящена продаже чая, вы можете разместить контекстную рекламу с чаем, чайниками, атрибутами чайных церемоний.

Таргетированная реклама – это та, которая нацелена на определенную аудиторию («target» — «цель» с англ.). То есть вашей задачей является поиск целевой аудитории, которой подойдет этот товар. Цель может быть направлена на демографический, психологический, географический и т. д. фактор. Например, если у вас есть информация о географическом положении ваших контактов, можете продвигать товары, характерные для их местоположения: теплую одежду для заснеженных регионов, купальники – для приморских и т. д.

Способы заработка для вебмастера

Блог или контентная страница

Блог – это отличный плацдарм для интегрирования рекламы. Вы можете ориентироваться в написании новых статей и постов на конкретную рекламу. Пишите о чем угодно и уминайте услуги или товары рекламодателя. Делитесь положительным опытом, советуйте приобретенный продукт подписчикам. Можете упомянуть бренд в обзоре, сделать сравнение товаров или же просто оставить хороший развернутый отзыв, тем самым создавая положительное мнение о бренде.

Веб-сайт с товарами и услугами, сайт-агрегатор

Если у вас уже есть свой сайт, вы можете размещать на нем рекламу товаров и услуг через баннеры, тексты и т.д. Вебмастеру или арбитражнику также можно создавать свои сайты и размещать на них товары/услуги рекламодателя. Здесь можно можете запостить фото, описание, цены, написать привлекательный текст. Вы можете направлять пользователей непосредственно на сайт рекламодателя или организовать свой способ оплаты и доставки. То есть можно работать по модели витрины или дропшипинга. На таком сайте с помощью миллиона различных сервисов можно настроить с нуля аналитику, статистику, отслеживать все действия посетителей, исправлять недочеты, работать с готовыми результатами.

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