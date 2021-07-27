Спортивные прогнозы на 1х Бет

Многие любители футбола, хоккея, тенниса и других видов спорта, помимо удовольствия от просмотра игры любимых команд, предпочитают еще больше усилить впечатление за счет прогнозирования исхода соревнований. Такие услуги предоставляются букмекерскими конторами, которые сегодня по большей части работают в режиме онлайн, обеспечивая максимальный комфорт для пользователей.

К сожалению, по разным причинам, например, из-за низкой скорости интернет-соединения на мобильных устройствах, делать спортивные прогнозы и ставки непосредственно на официальных сайтах букмекеров не очень удобно. Сайты то зависают, то вообще оказываются недоступными.

Но решение этой проблемы есть. Достаточно 1xbet скачать на мобильный телефон и установить в формате приложения букмекерской конторы, как все проблемы, связанные с интернетом, исчезают.

Найти и установить приложение одной из самых популярных и надежных букмекерских контор можно по ссылке.

Почему мобильные приложения удобнее сайтов

Дело в том, что интерфейсы сайтов разрабатываются одновременно и для больших экранов стационарных компьютеров, ноутбуков, и для планшетов, и для смартфонов с их совершенно небольшими дисплеями.

Разместить все элементы, которые были предложены на десктопном варианте интерфейса, на небольшой экран смартфона невозможно.

Интерфейс мобильного приложения разрабатывается специально под условия сенсорного управления при помощи касаний пальцев и под ограниченные размеры дисплея устройства.

Интерфейс приложения реализуется в минималистическом формате. Все лишнее, что не является необходимым для комфортного пользования сервисом, удаляется.

Мобильное приложение не создает существенные нагрузки на интернет-соединение и поэтому даже при медленном трафике сервис работает бесперебойно и надежно.

Преимущества мобильных приложений

Поскольку когда речь идет о ставках на спортивные события, приходится иметь дело с деньгами, а иногда с очень крупными суммами выигрышей, то пользователь кровно заинтересован в абсолютной надежности и защищенности своего аккаунта в букмекерской конторе.

Веб-сайты, из-за особенности программной разработки, часто становятся легкой добычей хакеров, крадущих персональные данные пользователей и опустошающих баланс их кошельков.

Мобильные приложения в этом плане многократно более защищены и надежны, чем официальные сайты букмекеров. Пользователь получает двойную выгоду – более комфортное пользование сервисом и одновременно повышенную защищенность от киберугроз.