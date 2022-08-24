Каждый спортсмен постоянно подвергается риску получить травму на тренировке или на соревнованиях. Наличие спортивной страховки позволяет ему в такой ситуации получить денежную компенсацию для оплаты лечения.

Необходимость страховки для спортсменов

Занятия практически всеми видами спорта связаны со значительными физическими нагрузками. По этой причине они часто приводят к травмам независимо от того, любительским или профессиональным спортом занимается человек. Ввиду данного обстоятельства вместо обычной страховки ему лучше оформить спортивную на Озон страхование. Основная особенность такой страховки заключается в том, что она предусматривает специфические риски, непосредственно связанные с занятиями спортом.

Ее страховая программа может содержать пункт об ускоренных выплатах денежных компенсаций, что является вполне логичным, поскольку при получении травмы приступить к лечению нужно как можно быстрее. Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.ozon.ru/insurance/accident/sport/. Ускоренные выплаты денег обеспечивают возможность скорого восстановления и возобновления спортивных занятий с минимальными отрицательными последствиями.

Последствия, покрываемые страховым полисом

Спортивная страховка предусматривает выплату компенсаций в следующих случаях:

обычные физические травмы;

потеря работоспособности на период, в течение которого будут проводиться лечение и последующее восстановление;

инвалидность с полной потерей возможности работать;

гибель застрахованного лица.

В целом спортивный полис не имеет существенных отличий от обычного страхового полиса, но может включать в себя ряд дополнительных условий, касающихся тренировок и соревнований. Размер денежных выплат при получении травмы зависит от грамотного оформления страхового полиса. Обычно после подачи заявления требуется прохождение медицинского обследования. На этом этапе определяются вероятные страховые случаи и производится расчет минимального размера страховых выплат. Максимальный срок действия страхового спортивного полиса равен двенадцати месяцам, минимальный – одному дню. Страховать можно не только жизнь спортсмена, но и отдельную часть его тела.

Наличие страховки представляет собой одно из необходимых условий, соблюдение которых требуется спортсменам для принятия участия в соревнованиях. Тренироваться можно и без страхового полиса, но лучше все же его оформить, поскольку вероятность получения травмы имеется и при тренировках.