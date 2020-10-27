Создание web-приложений

В последние годы наблюдается бурное развитие web-приложений, которые играют все более важную роль в мире бизнеса. Многие фирмы обращаются к этим инструментам, позволяющим успешно решать обширный перечень деловых задач.

Основные сведения

Web-приложение предусматривает взаимодействие между клиентом и сервером. Его главная часть располагается на удаленном сервере, в то время как интерфейс для пользователя представлен в браузере в форме веб-страниц. Чтобы запустить такое приложение, инсталлировать какое-либо дополнительное программное обеспечение пользователю не требуется, его запуск осуществляется на всех девайсах с браузером и выходом в глобальную сеть. На функционирование клиента не влияет то, какая операционная система установлена на пользовательском компьютере, по этой причине при разработке таких приложений не нужно создавать отдельные версии для разных ОС. Cоздание web-приложений осуществляется с использованием наиболее распространенных языков программирования, включая Ruby, PHP, Perl и др. Клиентская часть реализуется при помощи HTML, JavaScript и CSS.

Достоинства веб-приложений

Использование веб-приложений имеет целый ряд достоинств, в том числе:

Доступ с любого девайса. Такими приложениями можно пользоваться в любой точке земного шара при помощи смартфона, компьютера, ноутбука или планшета с выходом во всемирную паутину.

Защита от утраты информации. Для хранения информации пользователей используется «облако». Ответственность за ее сохранность несут хостинг-провайдеры, поэтому они защищены от утраты в результате повреждения компьютерного винчестера.

Экономия. Поскольку веб-приложения функционируют на любых платформах, создавать варианты для iOS и Android по отдельности не требуется.

Высокая адаптивность. Использовать веб-приложения можно при помощи любой операционной системы и любого браузера.

Сетевая безопасность. У web-системы есть единая точка входа, и настройка ее безопасности осуществляется централизованно.

Отсутствие клиентского программного обеспечения.

Масштабируемость. С увеличением нагрузки на приложение не требуется делать клиентские места мощнее. Web-приложение дает возможность производить обработку большего объема данных только за счет ресурсов имеющегося оборудования, без изменения архитектуры и переделки кода.

Различные типы веб-приложений позволяют успешно решать разные задачи. Выбор одного из них зависит от преследуемых бизнесом целей.