Создание виртуального дата-центра

Двадцать первый век по праву именуют эпохой информационной революции. Если в прошлом столетии рост производительности труда обеспечивался за счет технических инноваций, то сегодня этот подход во многом исчерпал себя. В актуальных условиях дальнейшее развитие производства, бизнеса, государственного управления идет по пути цифровизации.

Основным двигателем прогресса становятся информационные системы и инфраструктуры. До недавнего времени организация IT-инфраструктур решалась просто путем закупки западного программного обеспечения или пользования американскими и европейскими облачными решениями типа IaaS (инфраструктура как услуга).

Импортозамещение в сфере информационных технологий

События последних лет привели к массовому уходу западных IT-компаний с российского рынка. Запрет на лицензирование импортного ПО не позволяет продолжать пользоваться даже ранее приобретенным программными платформами и цифровыми системами. Ситуация выглядела катастрофической, но отечественные разработчики достаточно быстро и активно включились в импортозамещение.

Сегодня средства виртуализации российского производства по ряду ключевых параметров даже превзошли зарубежные аналоги.

Полностью отечественная разработка для виртуализации дата-центров vStack опередила своего западного предшественника и конкурента VMware по ряду авторитетных тестов.

Обслуживание виртуальной системы обеспечивается всего одним администратором.

Поддержка стандартного оборудования с возможностью мгновенного полноценного дублирования на свободном сервере без приостановки деятельности в случае сбоя или аварии.

Российская платформа vStack базируется на гиперконвергентном решении – едином комплексе средств хранения данных, вычислений и распределенных сетей. Платформа подходит для дата-центров крупных компаний, масштабных производств, государственных и образовательных учреждений, провайдеров сервисов, банков и кредитных организаций, медицинских центров, ритейлеров, предприятий e-commerce.

Преимущества российской платформы

Российская гиперконвергентная платформа VStack программно-определяемых инфраструктур для организации виртуальных дата-центров, как и многие отечественные решения, обойдётся существенно дешевле в лицензировании и экономичнее в эксплуатации относительно западных аналогов.

Разработчик предлагает прозрачную и понятную систему лицензирования, использования и оплаты только тех элементов платформы, которые необходимы потребителю в каждым момент времени. Полностью российская разработка, занесенная в реестр отечественного ПО.

Низкое потребление программно-аппаратных ресурсов. Глубокое резервное копирование на всех уровнях инфраструктуры. Узнать подробности, получить компетентные консультации можно на официальном сайте vStack.