Создание сайта: быстро и недорого

Любой бизнес должен быть представлен в интернете – таковы реалии современности. Хороший и качественный сайт способен значительно увеличить продажи, поднять на новый уровень узнаваемость бренда. Создать такой проект возможно несколькими способами и не обязательно, что это будет большой и сложный корпоративный сайт.

В этой статье мы поговорим о простых и информативных сайтах, которые простыми словами называют – «сайты-визитки». Ключевое слово в данном названии – визитка, которое говорит само за себя. Такой сайт предназначен для представительства вашей компании в интернете, где кратко рассказывается о компании, об услугах, продукции, о последних новостях и, самое основное, размещена контактная информация. Основные минусы – это отсутствие личного кабинета клиента, нет системы многоуровнего каталога, урезаны функции для размещения и стилизации статей, а также отсутствует какая-либо синхронизация со сторонними сервисами наподобие 1С. Если же у вас небольшая компания и вам необходимо просто рассказать о себе, о достижениях, показать фотографии вашей продукции, описать услуги и их стоимость, то это решение для вас.

Сайты на CMS

Готовые CMS системы позволяют создавать сайты для компаний любых масштабов. Проекту можно выбрать оригинальный тематический шаблон, подключить различные модули для работы с клиентами. Система управления контентом позволит добавлять новые материалы на сайт, размещать фотографии и видео-материалы. Также вы с легкостью сможете добавить новые разделы, включая прайс-лист, небольшой каталог и информацию о компании.

Конструкторы

Конструкторы сайтов подходят для разработки простых сайтов-визиток, состоящих из нескольких страниц. Этот способ позволяет размещать информацию о компании, публиковать и перемещать блоки, а также выкладывать фото- и видеоматериалы. Одним из известных конструкторов сайтов является Тильда. В ней вы можете выбрать подходящий шаблон или создать свой с нуля, создать блоки с различной информацией и вывести описание сайта.

При самостоятельных пробах создания сайта, предприниматель может упереться в нехватку знаний для реализации своих идей. Установка многих блоков и модулей требует профессионального подхода, опыт и навыки необходимые для правильной настройки всех функций будущей странички. Большое количество времени на изучение всех тонкостей работы есть не у каждого предпринимателя, поэтому лучше всего доверить разработку сайта-визитки специалистам.

Услугу создания сайта-визитки под ключ предлагают и фрилансеры. На специальных биржах таких специалистов можно отыскать при помощи отзывов, портфолио и рекомендаций. В этом тоже есть свои плюсы – это цена, скорость и относительное качество работ. Но если вам требуется надежность, гарантия и высокая конверсия, то рекомендуем обратиться в компанию в штате которой трудятся профессионалы различного профиля, включая маркетологов. При таком подходе заказчик оперативно получит конверсионный сайт-визитку со всем необходимым ему функционалом.

Комплексный подход при создании сайта помогает получить качественный проект, размещенный на надежном хостинге с созвучным доменным именем. Привлекательный дизайн сайта сразу создает положительное впечатление, удобное оформление помогает клиентам быстро находить полезную информацию, оперативно заказать услугу.

Сайт-визитка, разработанный профессиональным специалистом, имеет большой потенциал. В будущем на сайт можно добавлять различные элементы, подключать сервисы по сбору статистики и вести учет продаж. Обеспечивается безопасность сайта и исключает риск его взлома. Качественный хостинг позволяет сохранять резервные копии сайта, чтобы случайно не потерять важную информацию.

Как правило, стоимость создания сайтов такого типа является не высокой и в сочетании с быстротой реализации такого проекта – признается лучшим решением для представительства небольшого бизнеса в интернете.

Более подробно о разработке сайтов вы можете ознакомиться в данной статье.

Статья подготовлена Уфимским digital-агентством «som.media».