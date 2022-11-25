Создание и разработка приложений для iOS и Android

Создание мобильных приложений — лучшая инвестиция в собственный бизнес. Сейчас недостаточно иметь обычный сайт, весь мир переходит на гаджеты: люди буквально не расстаются со смартфонами. Если вы готовы запустить свой продукт, стоит разобраться с основными понятиями разработки мобильных приложений с нуля. В статье рассказываем об особенностях платформ IOS и Android, технологиях и бюджетах.

Виды мобильного программного обеспечения

Есть два основных подхода: кроссплатформенная и нативная разработка. Кроссплатформенные решения работают и на IOS, и на системе андроид. При таком подходе стоимость создания приложения ниже, а скорость выпуска быстрее. Однако такие продукты не будут отличаться производительностью: кроссплатформенные технологии больше подходят для проверки идеи, чтобы в случае успеха создать полноценный продукт.

Нативные приложения создаются специально под конкретную ОС и могут использовать возможности устройства: подключаться к камере, списку контактов, геолокации и другим функциям. Такие продукты работают быстрее, имеют привлекательный интерфейс и реже зависают.

Разница между разработкой для iOS и Android

Сегодня на рынке ОС для смартфонов доминируют два основных игрока — Android от Google и iOS от Apple. В то время как Android имеет открытый исходный код, iOS используется исключительно на оборудовании Apple.

Каждый подход имеет собственный набор технических основ, которые отличаются друг от друга. Нужно отметить, что и аудитория платформ различается. Владельцы Apple чаще покупают онлайн, оплачивают подписки и сервисы, но количество пользователей довольно ограничено. Тех, кто предпочитают андроид намного больше, ведь эта ОС охватывает большую часть рынка мобильных гаджетов. Несмотря на большой охват, аудитория Android не спешит тратить деньги, зато чаще соглашается на рекламу.

Важно правильно выбрать платформу на самом раннем этапе проекта: от этого будут зависеть дизайн, разработка, а также стратегии монетизации будущего продукта.

Как выбрать платформу

Прежде чем заказать разработку приложения для ios или android, важно понять, кто ваш покупатель. Учитывайте географию, пол, возраст и финансовое положение аудитории. Составьте портрет и сверьтесь со своими целями.

На заметку:

Владельцы iPhone тратят больше, а сама техника стоит дороже, чем большинство устройств на андроиде. Если проект нацелен на обеспеченных людей, то стоит создать приложение для ios.

В разных странах преобладает та или иная платформа. Поэтому важно свериться со статистикой, чтобы узнать, какая ОС распространена на вашем рынке.

Смартфоны компании Apple предпочитают женщины, а общий возраст аудитории находится в диапазоне от 18 до 24 лет. Если продукт рассчитан на мужчин старше 30, то лучше разработать приложение на андроид. Конечно же, стоит учитывать все остальные факторы.

На основе анализа целевой аудитории попробуйте точнее описать портрет клиента. Кто он, кем работает и куда ходит. Сверьтесь со статистикой платформ, чтобы заказать разработку приложения для android или для IOS.

Еще важно учитывать сложность проекта, бюджет и сроки. Для Apple проще писать приложения: в отличие от андроида, не нужно адаптировать экраны и производительность под разные устройства, тратить дополнительное время на тестирование. Но для разработки на Android можно использовать уже существующий код, что является преимуществом. Также в GooglePlay намного проще опубликовать приложение, чем в AppStore.

Время и стоимость разработки приложения

Потребуется примерно от 6 до 9 месяцев. Но в зависимости от сложности приложения и структуры вашего проекта, период может варьироваться. Цена простого приложения начинается от 1 миллиона рублей, стандартная ставка разработчиков 15-35 долларов в час, примерно одинаковая для обеих платформ.

Чтобы сделать правильный выбор, обратитесь к специалистам. Эксперты проанализируют ваш бизнес, пожелания и требования к проекту и смогут подсказать верное решение.