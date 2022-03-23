Для бизнеса важно поддерживать связь с аудиторией максимально точно и в любое время. Виртуальные помощники отлично справляются с обязанностями: выясняют у пользователя потребность и способствуют решению вопроса. Примечательно, что создание чат-ботов не всегда предполагает сложное программирование. Конструктор SmartApp Graph в SmartMarket Studio от Сбера разработан специально для тех, кто не обладает такими навыками.

Возможности конструктора чат-ботов Graph

Вы сможете самостоятельно собрать сценарий для чат-бота через интуитивно понятный визуальный редактор, а затем подключить помощника к нужному сайту или мессенджеру без привлечения разработчика или программиста. Какие возможности есть у бесплатного zero-code инструмента?

Конструктор предлагает готовые шаблоны с примерами и блоки. Решение позволяет легко и оперативно развернуть проект. Шаблоны для смартапов снабжены основными функциями. Например, есть прием платежей, функционал для оформления доставки и карточки товаров/услуг. Создателю необходимо внести информацию о компании и опубликовать бота.

Созданный ассистент будет реагировать на голосовые и текстовые команды пользователя, его действия с кнопками. Бот подберет ответы в соответствии с логикой и контекстом беседы.

Для создания помощника не нужно соблюдать жесткие технические требования. Понадобится только ПК или ноутбук с браузером Google Chrome и стабильным интернетом.

Для какого бизнеса подойдет функционал конструктора Graph

С помощью инструмента можно создать чат-бот как для клиентов, так и для использования внутри компании. Если говорить о бизнесе и нише, то смартап подойдет для разных направлений. Решение особенно актуально для организаций, предлагающих купить товары или заказать услуги онлайн:

студий маникюра, салонов красоты, медицинских клиник;

интернет-магазинов одежды, ювелирных изделий и бижутерии, товаров для ремонта, предметов handmade;

частных и сетевых кондитерских;

школ иностранных языков, по программированию и с иными онлайн-курсами;

юридических фирм и т. п.

Бот проведет клиента по воронке продаж: от знакомства с продуктом до целевого действия. Также вы сможете создать визитку компании или предложить человеку купон на скидку. Если воспользоваться шаблоном для FAQ, то получится информационный ресурс с ответами на важные для клиентов вопросы. Внутри организации чат-бот — незаменимый инструмент для HR. Легко сделать анкету соискателя, онбординг для скорейшей адаптации сотрудника, анонсы мероприятия, вебинара, конференции. Попробуйте.