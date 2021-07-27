Популярность в социальных сетях, тысячи подписчиков – это не только возможность показать себя с лучшей стороны и прославиться, но и шанс неплохо зарабатывать. Например, на спонсорской рекламе.

Чтобы достичь успеха в соцсетях, необходимо научиться привлекать внимание и вовлекать пользователей в взаимодействие. Эпоха, когда фотографий забавных котиков было достаточно, чтобы мгновенно получить тысячи лайков, ушла в прошлое.

Сегодня самым модным форматом контента для соцсетей стали анимированные Stories, видеопосты, видеообложки для Facebook и другой динамический контент.

Это и понятно, одно дело перелистывать фотографии в галерее, а другое дело мгновенно погрузиться в красочную видео и мультипликационную историю из своей жизни и жизни своих друзей.

Но ведь анимация – это очень сложный и кропотливый процесс?

Сегодня создание анимации из фото в Crello совсем несложно. Это больше стало похоже на детскую игру в кубики или пазлы, когда из разрозненных элементов постепенно складывается целостная картинка. Теперь уже анимированная, то есть – живая, движущаяся.

Как создавать анимации в графическом редакторе

Сначала нужно придумать сценарий для Сторис и подобрать уникальный пользовательский графический контент, фото и короткие видеоролики. Это необходимо для придания индивидуальности создаваемому контенту. Ведь никому не будет интересно смотреть во всех аккаунтах в соцсети одинаковые, похожие как близнецы истории.

Выбрать подходящий шаблон из сотен имеющихся в каталоге редактора. Шаблон подбирается в соответствии с задачей создаваемого видео.

Выбранный шаблон кастомизируется, персонализируется и уникализируется, при помощи добавления и удаления различных графических и видео элементов, фонов, рамок, внедрения надписей.

Вот практически и все. Остается протестировать получившуюся анимацию, исправить неизбежные ошибки и скачать в формате MP4.

Анимированная история или видео полностью готовы к публикации на страницах социального аккаунта или в группе.

От любителя до профессионального аниматора

Получить доступ к базовым возможностям анимационного редактора можно совершенно бесплатно в неограниченном объеме.

При выходе на более высокий профессиональный уровень, когда придется создавать коммерческие сторис и продающий видеоконтент, можно получить полнофункциональный доступ к редактору, просто оформив абонентское пользование на время, необходимое для подготовки контента.