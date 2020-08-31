Современное состояние рынка контекстной рекламы

Если посмотреть на состояние рынка рекламы в целом, можно наблюдать как с каждым годом увеличивается процент рекламы в интернете. По сравнению с показателями 2016 года он увеличился практически в 4 раза. Это говорит о том, что все больше компаний отдают предпочтение размещению на интернет-площадках. https://profitup-nsk.ru/blog

Это ведет к двум основным последствиям:

1. Малому бизнесу тяжело конкурировать с крупными компаниями. Как правило, здесь играет роль не только количество рекламы, но и рейтинги самой компании. Корпорации, которые у всех на слуху пользуются большим доверием у аудитории, чем никому не известные фирмы. В том числе и в поле контекстной рекламы преимуществ у них больше. Ведь часто люди ищут в поисковике какой-то конкретный бренд.

Увеличилась конкуренция за один клик. Ведь при всем охвате аудитории, ее количество конечно, а аналогичных предложений много. Поэтому приходится тратить больше средств, чтобы рекламное объявление было на самом верху в строке поиска.

2. Выросли охваты. Зайти в интернет теперь можно с самого дешевого смартфона, поэтому люди проводят там больше времени. А соответственно видят больше рекламы.

Увеличение доверия пользователей

За последние 3-4 года количество покупок, совершаемых онлайн выросло для огромных масштабов. Людям проще найти нужный товар на сайте, прочитать его характеристики и отзывы и сделать покупку.

Если раньше это касалось только товаров, которые сложно найти в офлайн-магазинах, то сейчас в интернете покупают бытовую технику, одежду, путевки, билеты на транспорт.

Изменился и возрастной охват аудитории. Все поколения освоили поисковики, поэтому теперь пенсионерки покупают в интернет-магазинах новые саженцы для своей дачи.

Повышение конверсии

Такой рост охватов привел к тому, что количество кликов по объявлениям сильно выросло, как и количество продаж. Если человек нашел интересующий его товар по рекламной ссылке, он просто не будет анализировать остальные сайты. Поэтому, несмотря на конкуренцию, настраивать Яндекс Директ стало проще.

Почему бренды переходят на контекстную рекламу?

Согласно подсчетам специалистов, начиная с 2015 года произошло значительное перераспределение рекламных бюджетов крупных брендов. И большая их часть направлена именно на контекстную рекламу. Она имеет значительные преимущества по следующим параметрам:

Персонализация. Не нужно работать над объявлением, которое заинтересует всех. Человек сам выйдет на предложение продукта, который ему необходим.

Технологии машинного обучения. Алгоритмы поисковых систем совершенствуются с каждым годом, поэтому имеет смысл делать ставку преимущественно на них.

Анализ эффективности. В условиях возрастающей конкуренции нельзя позволить себе тратить рекламные средства на то, что не имеет доказанной эффективности. Здесь же есть определенная прозрачность. Аналитика вообще играет большую роль на любом рынке. А то, что аналитические процессы в контекстной рекламе становятся все совершеннее, дает ей преимущество перед другими видами размещений.

Нет привязки к конкретной площадке. Какой бы не был огромный охват у социальных сетей, это все равно не все потенциальные покупатели. Да и продвигаться там гораздо сложнее. А поисковыми системами пользуются абсолютно все, кто заходит в интернет. Поэтому по охватам с контекстной рекламой другие размещения на данный момент конкурировать не могут. https://profitup-nsk.ru/podbor-klyuchevyh-slov-v-yandeks-direkt

При выборе средств продвижения необходимо, прежде всего, отталкиваться от задач. Если они состоят в повышении продаж и посещений сайта, то контекстная реклама здесь будет наиболее перспективным направлением.