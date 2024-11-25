Советы при уборке перед Новым Годом

Время перед Новым Годом — особенное. Необходимо подвести некий итог уходящего года, навести порядок в делах и доме, доделать то, что не успели. При этом уборка приобретает смысл не просто складывания вещей по местам и чистку поверхностей, а скорее превращается в особый ритуал, который позволяет обновиться и вступить в следующий год без старого хлама в шкафах, но с новыми надеждами в сердце.

В этой связи к такому наведению порядка лучше подходить осознанно. Заранее проанализировать, с чего вы хотите начать и вообще, что вы считаете самым лучшим результатом такой уборки. От чего захотите избавиться, а что — взять с собой в наступающий год.

Приход нового года — событие приятное, но порой суета повседневности мешает подойти к уборке со всей ответственностью и должным вниманием. И это не беда. Здесь выручит профессиональный клининг — все то, что не успели сделать вы, выполнят специалисты самым наилучшим образом, так что вам не придется вступать в новый год со старой пылью на шкафах.

Ну а если вы решили взяться за уборку основательно, нашли на это время, то читайте в нашей статье, как это сделать правильно и наиболее легко.

Текущие задачи

Уборка перед новогодними праздниками сродни генеральной. Все надо привести в идеальный порядок, вычистить труднодоступные места, добраться в самые дальние уголки, вымыть все поверхности, до которых всегда не доходили руки. Этот процесс может быть не быстрым. По возможности возьмите себе помощников из числа домочадцев. Организуйте систему, которой будете следовать, обсудите с вашими единомышленниками, кто и за что будет отвечать. Заранее приготовьте необходимый инвентарь и чистящие средства, чтобы не бегать то за одним, то за другим флаконом и не искать судорожно, что и куда положили.

Для многих предновогодний период — это не только уборка, но и множество других задач. Поэтому надо четко определить, сколько времени вы готовы отвести на наведение порядка. Если вы решили глобально подойти к этому вопросу, то, возможно, придется потратить не одни выходные, чтобы уж точно все было так, как вам хочется. Такой процесс часто изнуряет и забирает много сил. Чтобы было проще и веселее, можно включить приятную музыку (например, новогоднюю) или аудио-книгу, или полезный подкаст, и слушая его, переключая внимание с переживаний по поводу нудного процесса на интересную информацию или приятную мелодию, вы можете и не заметить, как сделали уже больше половины намеченных дел.

Обязательно делайте перерывы. Давайте себе возможность отдохнуть, а по окончанию такого большого дела, как генеральная уборка перед новым годом, можно и поощрить себя чем-то приятным. Вы это действительно заслужили. А теперь о тех делах, которые желательно выполнить перед приходом нового года:

Что необходимо сделать в середине декабря

Избавиться от пыли на верхних полках шкафов и стеллажей.

Вымыть холодильник, разобрать продукты.

Очистить духовой шкаф и микроволновую печь.

Разобрать шкафы с одеждой и другими вещами. Актуализировать гардероб, старые вещи, которые давно не носите выбросить или раздать.

Навести порядок на кухне, очистить поверхности и фартук от жира.

Вычистить мебель, стирать съемные чехлы;

Обеспылить светильники;

Протереть входную дверь с двух сторон.

Опционно можно еще постирать шторы, помыть стены, убрать пыль с потолка, почистить шкафчики на кухне.

Что сделать прямо перед Новым Годом

Вымыть полы.

Привести в порядок плиту.

Помыть раковину.

Навести порядок в санузле — почистить туалет и помыть ванну.

Протереть пыль.

Вымыть посуду.

Выложить свежие полотенца взамен старых, сменить постельные принадлежности на чистые.

Протереть зеркала.

Полить комнатные растения.

Разложить вещи по местам.

Советы по уборке от профессионалов

Начинайте с проветривания. Если погода позволяет — откройте окна, если холодно — по очереди открывайте окна в каждой комнате на минут 10. Перед глобальным наведением чистоты упростите себе задачу — уберите более мелкие детали из поля зрения. Это значит убрать все лишнее, чтобы не натыкаться постоянно на разные предметы, это раздражает и мешает нормальному течению процесса уборки. Соберите грязные вещи в корзину, грязную посуду — в мойку, мусор — в ведро. Экономьте время. Например, распылите на ванну чистящее средство, пока оно начинает действовать, займитесь чем-то другим полезным — соберите вещи в других комнатах или помойте посуду. А потом, по прошествии положенного срока, просто смойте средство водой. Избавьтесь от визуального шума. Избыток мелких деталей на подоконнике, столе, полках создает гнетущее впечатление беспорядка и хаоса. Уберите лишнее — сразу заметите, как преобразилось пространство. Убирайте пыль только салфетками и микрофибры. Это оптимальный вариант для быстрого и качественного результата. Тряпочки из хлопка или флиса тут особой помощи не окажут — будут оставлять после себя мелкие частички волокон, что создает неряшливое впечатление. А это в ваши планы не входит. Продвигайтесь в процессе уборки не хаотично, а логически выверено — по кругу и сверху вниз. Используйте старую зубную щетку, когда надо почистить труднодоступные места — швы между плитками или что-то подобное. Выберите для себя подходящую систему и следуйте ей. Кто-то убирается по комнатам, кто-то по категориям и т.д. попробуйте выбрать один вид вещей и приведите в порядок его, потом другой — и т.д. Например, сначала одежду, потом документы, затем продукты и т.д.). Это может быть проще, чем убираться по комнатам, и позволяет сохранять максимум концентрации на одном типе вещей. Такой способ можно применить и к разборам ящиков и полок шкафов. Помойте окна с помощью “незамерзайки”. Не каждый решится на мойку окон перед новым годом, но если хочется идеального порядка, то можно и попотеть. Если вы из таких отчаянных любителей чистоты, то:

Снимите шторы для последующей стирки.

Тепло оденьтесь, так как придется впускать в дом холодный воздух.

Приготовьте соляной раствор (10 ст л соли на 1 л теплой воды).

При помощи пластикового скребка и данного раствора очистите окна от наледи.

Для того, чтобы помыть окно снаружи, используйте незамерзайку для автомобилей. Разбрызгайте ее на стекло и раму.

Далее протрите окно сухой салфеткой из микрофибры.

Применяйте уксус. Это средство поистине универсально — им можно удалить минеральные отложения на душе, смесителях, придать блеск зеркалам и стеклянным поверхностям, хрусталю, нейтрализовать неприятные запахи и т.д. Чтобы приготовить уксусный раствор, смешайте 9%-й уксус и воду, взяв на одну часть уксуса три части воды. Залейте в пульверизатор и пользуйтесь по назначению.

Предновогодняя суета включает в себя множество забот, уборка — одна из них. Хорошо, когда на все хватает времени и сил. Но бывает по-разному. Не стоит переживать, если новый год на носу, а вы не успели привести свой дом в полный порядок — ведь можно обратиться в клининговое агентство. Персонал современных сервисов уборки обладает всеми необходимыми навыками быстрого и эффективного клининга любой сложности, так что вам не придется встречать праздник в неприбранной квартире. Как бы ни сложились обстоятельства — вы можете быть уверены, специалисты-клинеры выручат вас и приведут квартиру в идеальный порядок.