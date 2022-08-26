Советы по выбору планшета

В настоящее время планшеты успешно конкурируют с ноутбуками и персональными компьютерами. На рынке представлен богатый ассортимент этих устройств, и при их выборе нужно учитывать множество критериев.

Цели использования

При решении вопроса, как выбрать планшет, первым делом надо определиться с тем, где, в каких условиях и для чего будет преимущественно использоваться этот гаджет. Такой подход помогает сузить круг возможных вариантов и тем самым облегчить выбор наиболее подходящей модели. Способы применения планшетов могу быть следующими:

обучение ребенка в школе;

работа и веб-серфинг;

игры, просмотр видео и другие развлечения.

От целей использования планшета зависит выбор его технических характеристик. К примеру, при покупке планшета для работы решающую роль играют размер и разрешение дисплея, емкость батареи и объем встроенной памяти, тогда как для игрового планшета решающую роль играют производительность процессора и мощность видеокарты.

Главные технические параметры

В число важнейших технических характеристик планшета, которыми следует руководствоваться при его выборе, входят:

Тип дисплея. В бюджетных гаджетах используется TN-матрица, изображение на которой пр взгляде сбоку искажается. Матрица TFT-IPS, обеспечивает качественный показ картинки под большими углами. Еще более совершенная технология – Super AMOLED.

Диагональ. 7-8 дюймов – это компактный планшет, помещающийся в кармане верхней одежды. 9-10 дюймов – самый распространенный вариант для работы или дома. Диагональ больше 10 дюймов имеют специализированные планшеты, используемые как профессиональное оборудование.

Связь. Даже среди недорогих планшетов попадаются устройства с двумя SIM-картами. Поддержка ГЛОНАСС и GPS требуется для прокладывания маршрутов, а наличие возможности пользоваться офлайн-картами очень полезно в местах, где отсутствует доступ к сети.

Корпус. В недорогих планшетах он обычно сделан из пластмассы, которая имеет невысокую прочность и легко царапается. Алюминиевый корпус стоит значительно дороже, зато обладает высокой надежностью и очень красиво выглядит.

Видеокамера. Многие блогеры и путешественники используют планшеты для видеосъемки. Эти девайсы работают гораздо дольше смартфонов за счет более емких аккумуляторов, а потому возможности встроенной видеокамеры имеют большое значение.

Выше описаны основные принципы выбора планшета, который наиболее подходит для решения конкретных задач. Помимо использования указанных критериев перед приобретением этого устройства полезно ознакомиться с отзывами покупателей.