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Сообщество бизнес-инфлюенсеров Марий Эл: объединение бизнесменов начало диалог с властью

02.06.2020 21:39

Сообщество бизнес-инфлюенсеров Марий Эл: объединение бизнесменов начало диалог с властью

Реальная история из Марий Эл о том, как Telegram-чат для помощи предпринимателям в условиях кризиса превратился в авторитетное бизнес-комьюнити и заставил власть прислушиваться к своему мнению

Сообщество бизнес-инфлюенсеров Марий Эл: объединение бизнесменов начало диалог с властью

Обычный чат увеличился до онлайн-сообщества «Предприниматели Марий Эл.ОНЛАЙН», в котором 700 членов, внутренняя инфраструктура и отлаженные контакты с госорганами.

Предприниматели из Марий Эл Фёдор Голубев и Валентин Севастьянов 27 марта 2020 года провели онлайн-конференцию в Zoom для бизнесменов республики ‒ многие оказались на грани разорения во время пандемии коронавируса.

Сообщество бизнес-инфлюенсеров Марий Эл: объединение бизнесменов начало диалог с властью

Главная идея митапа ‒ надо объединиться для помощи друг другу. Дополнительный плюс ‒ увеличатся шансы достучаться до власти.

Идея создания Telegram-чата ‒ сообщать участникам о новых встречах. На основе группы сейчас сложилось активное объединение, а общение в чате вышло за границы первоначальной цели.

Чем полезно бизнес-сообщество и как в него вступить

В закрытый чат попадают по рекомендации участников или по прямому обращению к Фёдору.

Участники сообщества отслеживают меры господдержки во время кризиса и делятся опытом ‒ как найти легальный способ выхода из ситуации, продолжить бизнес, получить льготы, используя изменения в законодательстве.

Онлайн-объединение предпринимателей республики собирает информацию от бизнесменов и направляет региональным и федеральным властям.

5 мая 2020 прошла первая офлайн-встреча сообщества с Министерством промышленности и экономического развития региона. Бизнесмены представили перечень предложений по поддержке бизнеса.

Большинство предложений уже рассматривается, но для решения многих вопросов требуется участие членов государственного собрания региона.

Проблемы и препятствия существуют, но у предпринимателей Марий Эл появился «голос», который услышан властями региона ‒ это прорыв.

Очень скоро на площадке сообщества ожидается важное мероприятие ‒ трансляция встречи с руководством Роспотребнадзора и ФНС.

На повестке ‒ обсудить работу организаций общепита и фитнес-центров, которые могут летом организовать площадки на открытом воздухе. На предстоящей встрече будет представлен список торговых точек, которые в ближайшем времени перейдут на обычный режим работы.

К концу недели предложения бизнес-инфлюенсеров, которые касаются помощи малому и среднему бизнесу, попадут в Министерство экономического развития региона, откуда список отправят в Москву на рассмотрение.

В предложениях сообщества перечень мер поддержки сфер, которые понесли убытки в кризис, но не включены в официальный перечень пострадавших отраслей ‒ поставлен вопрос о неправильном ОКВЭД.

Как бизнес-сообщество помогает предпринимателям Республики Марий Эл

Онлайн-чат перерос в серьёзное бизнес-комьюнити.

Кризис ‒ время новых возможностей. Если готов к сотрудничеству, быстро реагируешь на изменения и рассчитываешь только на себя ‒ у твоей компании все шансы выжить.

Бизнес-сообщество — полноценная платформа для предпринимателей республики, где находят инвесторов и партнёров, поставщиков и клиентов. Члены объединения могут получить консультацию и экспертное мнение. Все участники Telegram-чата включены в список с указанием сферы бизнеса ‒ это удобно, если хочешь попросить помощи.

Например, один предприниматель нашёл в чате партнёра для перевода деятельности в интернет. Второй участник сообщества помогает выходить на зарубежный уровень через платформы, такие как Amazon.

В сообществе объединены представители различных направлений бизнеса — есть психолог, производитель аромасвечей и даже владелец частного детективного агентства.

Есть и сотрудники банковской сферы, которые разъясняют нюансы кредитов для предпринимателей и вопросы обслуживания счетов. Руководитель Фонда помощи предпринимательству региона Максим Талалаев отвечает на вопросы предпринимателей и участвует в модерации сообщества.

Важным плюсом комьюнити является то, что в нем участвует множество бизнесменов ‒ можно быстро оценить надёжность потенциального партнёра по бизнесу.

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