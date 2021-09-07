Solana выходит в топ-10 рынка на фоне продаж NFT

По данным Profinvestment.com, курс SOL подскочил до $68,82, тем самым установив новый исторический максимум. Этот показатель значительно превышает уровень $55, который токен проекта Solana достиг незадолго до падения всего крипторынка в мае. Только за последние 24 часа наблюдается рост почти на 40%. Благодаря скачку SOL вошел в топ-10 криптовалютных токенов с рыночной капитализацией около $19,5 млрд.

Рынок NFT резко увеличивает курс SOL

Ответственность за почти взрывной рост, вероятно, во многом будет связана со стартом арт-проекта NFT «Degenerate Ape Academy». В арт-проекте было доступно 10 000 различных мультяшных обезьянок в форме невзаимозаменяемых токенов. Менее чем за десять минут все они были распроданы. Распродажа NFT была организована и проведена торговой площадкой NFT Solanart, аналогом OpenSea в блокчейне Ethereum.

Потенциальные покупатели должны были потратить 13 или больше SOL, то есть примерно от $1 000, на приобретение мультипликационных NFT. Еще неизвестно, продолжится ли рост после завершения раскрученного проекта.

В пользу этого есть несколько аргументов. Таким образом, блокчейн сети Solana используется все больше и больше, и активность является одним из параметров, которые указывают на ценность системы. Увеличение активности уже привело к медленному росту токена. Но сеть также может быть оценена по содержанию. Со скоростью до 50 000 транзакций в секунду, она значительно быстрее, чем Ethereum с его 30. Транзакции обрабатываются соответственно быстро. Кроме того, у Solana очень низкие комиссии.

Сможет ли Solana возглавить рынок NFT?

Блокчейну Ethereum может угрожать более быстрая и дешевая сеть Solana, особенно в области NFT. Ethereum недавно серьезно имиджево пострадал с падением NFT — сказался неудачный проект NFT Stoner Cats Милы Куни. Поскольку блокчейн Ethereum не смог справиться с нагрузкой более чем 10 000 продаж за 35 минут, участники торгов потеряли в общей сложности около $800 000 в ETH.

Кроме того, соответствующие газовые трекеры ETH показывают, что падение NFT на платформе Opensea постоянно приводит к пикам комиссионных. Торговая площадка — бесспорный лидер сжигания токенов, когда дело доходит до уничтожения базовой платы в соответствии с новой моделью начисления оплаты майнерам после августовского обновления. Более быстрая, надежная и дешевая обработка NFT — огромное преимущество как для художников-создателей токенов, так и для коллекционеров. В любом случае, основатель Solana Анатолий Яковенко убежден, что его сеть ждет экспоненциальный рост.