Собственный сайт? Легко!

Успешный бизнес трудно себе представить без использования возможностей интернета. Даже начинающей компании лучше иметь не только аккаунт в социальных сетях, но и собственный сайт. Его создание помогает расширить целевую аудиторию, привлечь клиентов из других регионов, улучшить репутацию бренда. Также, сайт может быть полезен и некоммерческим проектам, начиная от активистов, собирающих историю родного города, заканчивая личной страничкой.

Но как сделать свой сайт, если бизнес только начинается и не получается выделить бюджет на продвижение в интернете? На самом деле много денег тратить необязательно. Создать сайт вы можете недорого или бесплатно. С этим справится даже далекий от программирования и дизайна человек.

Сегодня бесплатно распространяются CMS (системы управления контентом) и веб-конструкторы, в которых разберется и подросток. Примеры — WordPress, Joomla, Tilda. В них есть готовые шаблоны для лендингов (одностраничников), сайтов-визиток, информационных порталов, интернет-магазинов, куда можно добавлять свои тексты и товары. В интернете существует множество подробных руководств по изготовлению собственных сайтов, а если у вас нет желания самому заниматься этим делом — вы можете нанять фрилансеров или обратиться в веб-студию.

Потратиться придется только на домен и хостинг. Домен (доменное имя) — это адрес сайта. Он представляет собой уникальную последовательность символов. Пользователь вводит его в адресную строку браузера для перехода на сайт. Пример — vk.com

Хостинг — услуга по предоставлению аренды сервера, на котором будут размещены ваши данные: фото, видео, тексты, базы данных, программные скрипты. Проще говоря, это «съемное жилье» для будущего сайта. Обычно хостинг оплачивается на год вперед, как и домен.

Сервера представляют собой мощные компьютеры, оснащенные специальным ПО (программным обеспечением). Они находятся в сети круглосуточно и обеспечивают непрерывное функционирование сайта.

Где взять хостинг и домен?

Выбирайте для размещения сайта проверенного провайдера, такого как «Хостингер» или «Мелбиком». У них же вы сможете купить доменное имя для сайта. Многие тарифные планы предполагают домен в подарок в дополнение к хостингу, что позволяет существенно сэкономить. Выбранное название сайта нужно проверить на доступность с популярными TLD: .com, .net, .ru, .org и другими. Если оно окажется занято, придется придумать другое.

Кроме базовых услуг, хостинг-провайдеры предлагают ряд вспомогательных опций:

сертификаты безопасности (SLL);

резервное копирование;

аварийное восстановление;

почтовые сервисы;

защита от вирусов и DDoS-атак.

Для серьезных проектов подходит облачный хостинг, не привязанный к определенному физическому серверу, а от того более гибкий и стабильный. В случае выхода из строя части оборудования данные клиента легко мигрируют на другой сервер. Все это осуществляется в автоматическом режиме и так быстро, что пользователи сайта даже ничего не замечают.