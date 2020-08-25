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СМОСЕРВИС: продвижение в сервисах и социальных сетях стала проще

25.08.2020 16:42

СМОСЕРВИС: продвижение в сервисах и социальных сетях стала проще

Как жить современному человеку, если у него мало подписчиков в социальных сетях и совсем мало лайков на постах и фотографиях? Вопрос не простой, ведь таким аутсайдерам общества закрыта дорога практически везде. Даже девушки в наше время перед тем, как соглашаться на свидание, мониторят страницу потенциального избранника и смотрят, сколько у него лайков. Если их мало – хороший парень может оказаться в пролете, ведь у него не было классных фоток с моря на странице. Для бизнеса эти показатели еще более критичны – если в магазине, на странице блогера, интернет-знаменитости нет лайков. Подписчиков, комментариев, то он просто не получит нужного авторитета и доверия от потребителей.

Но где же взять все эти лайки, просмотры и комментарии, когда они добываются с таким трудом? Ответ очень простой – надо использовать сервисы накрутки SMO, которые позволяют набрать столько подписчиков, лайков, просмотров, комментариев и друзей, сколько Вы сами пожелаете и на сколько хватит выделенного на это дело бюджета. СМОСЕРВИС создан именно для решения данной задачи!

Как происходит работа с сервисом

Чтобы начать стремительный подъем в популярности в социальных сетях, достаточно просто зайти на портал компании СМОСЕРВИС и выбрать желаемую услугу:

  • Накрутка прослушиваний трека в spotify. Если Вы собрались стать реп-звездой, в Ваши песенки никто не слушает – не беда. Запускайте сервис https://smoservice.media/spotify/spotify-plays и набирайте сколько прослушиваний, сколько желает Ваше эго;
  • Просмотры на видео на YouTube. Ваши видео будут активнее попадать в список популярных, если у них будут хоть какие-то просмотры и активность на страницах. Портал предлагает покупку от 1000 просмотров видео, то есть, Вы можете легко накрутить здесь хоть и 100 000 просмотров, что поможет привлечь реальных зрителей, блуждающих в поисках контента;
  • Лайки ВК. Чтобы Ваша страница Вконтакте пошла вверх, надо завалить ее покупными лайками. Сервис позволяет сделать это по достаточно мелкому прайсу;
  • Накрутка любых действий в Инстаграм. У Вас роскошные формы и Вы чувствуете, что должны стать известной Инстаграм-дивой и выйти замуж за миллионера? Тогда надо прикупить лайков, подписчиков и просмотров на сервисе СМОСЕРВИС и дело сразу пойдет!

Как видите, сервис очень полезен для будущих успешных людей, поэтому не зевайте и активно его используйте, пока лавочка с накрутками не прикрылась, ведь Google в последнее время ведет себя все агрессивней.

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