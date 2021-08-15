Скриншот на Mac: выбираем способ

Несмотря на безупречное техническое состояние и понятный интерфейс мобильной техники Apple, с некоторыми функциями возникают проблемы. Пользователи обычно задаются вопросом, как сделать скрин на Mac, так как привычные инструменты для этого отсутствуют. Причем проблема характерна для любых гаджетов: Air, Pro и других.

Для владельцев устройств, работающих на Mac OS, доступны несколько простых решений, позволяющих сделать снимок экрана. Воспользуйтесь сочетанием клавиш или установите специальные программы для этих целей.

Сочетание клавиш

Рассмотрим два случая: снимок всей страницы или только ее части. В первом случае необходимо нажать клавиши Command + Shift + 3.

Для снимка определенной области экрана используют комбинацию Command + Shift + 4. После активации кнопок стрелка мыши изменит вид на перекрестие, при помощи этого инструмента можно выделить ту часть экрана, с которой требуется сделать принт скрин.

Встроенные программы

Скриншот на Mac делают и при помощи дополнительных инструментов, которые нужно установить на компьютер, например, Grab Utility. Утилита интуитивно понятна, после ее инсталляции пользователю становятся доступны снимки в четырех форматах: выбранные, на экране, в окне и на экране с задержкой.

Другой способ: скачать программу Joxi, подбор опций для работы со скриншотами здесь шире, чем у Grab Utility. Joxi дает возможность не только сделать скриншот, но и отредактировать его, добавить надписи или стрелки, поделиться снимком с друзьями.

Как сделать скриншот на Mac с Windows

Часто на маки установливают Windows, а на клавиатуре Apple отсутствует привычная кнопка PrintScreen. В этом случае следует набрать сочетание Fn + Shift + F11 или воспользоваться опцией «Ножницы».

Movavi Screen Recorder

За счет развития компьютерных технологий на смену старым программам приходят новые с расширенным набором опций. Такой программой является Movavi Screen Recorder https://www.movavi.ru/learning-portal/best-screen-recording-software.html, которая подходит для тех, кто часто работает с видеофайлами и картинками в разных форматах.

Скриншот в Movavi делают моментально. Скачивают и открывают программу, выбирают область, которую нужно сохранить, и копируют снимок в буфер обмена.

Разработчики ПО Movavi пошли дальше конкурентов, кроме простого снимка экрана на электронной платформе доступен скринкаст: запись цифрового видеопотока. Опции быстрой записи, конвертирования файлов в разные форматы, индикатор нажатия клавиш и функция рисования дополняют преимущества Movavi Screen Recorder.