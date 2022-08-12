Сколько стоит SEO-продвижение?

Поисковики – главный канал привлечения посетителей для большинства онлайн-бизнесов. При использовании услуг SEO-специалистов и агентств надо иметь представление о том, из чего складывается их стоимость.

Формирование стоимости SEO-продвижения

При использовании комплекса мер, направленных на повышение позиций интернет-ресурса в выдаче поисковых систем, многое зависит от целей продвижения. Поскольку они у каждого бизнеса свои собственные, это влияет на стоимость услуг. В связи с усложнением алгоритмов, применяемых поисковиками, определить ориентировочную усредненную сумму почти невозможно. Какие бы цели ни преследовало SEO-продвижение, цена на него формируется в соответствии с характером и объемом выполненных работ. В число этих работ могут быть включены:

сбор семантического ядра и создание структуры вебсайта;

техническая оптимизация, состоящая из большого количества отдельных процедур;

получение ссылок (линкбилдинг);

наполнение вебсайта контентом.

Все перечисленные работы могут выполняться с разной скоростью и различным уровнем компетенций. По этой причине цены на одни и те же SEO-услуги на рынке значительно разнятся. В любом случае для оценки стоимости продвижения специалисту необходимо провести предварительный аудит вебсайта. Существует высокая вероятность корректировки бюджета в ходе работы над поисковой оптимизацией, поскольку возможно обнаружение дополнительных проблем, ошибок и др. У фрилансеров минимальная стоимость SEO-аудита в среднем составляет 5 тыс. руб.

Факторы, влияющие на стоимость SEO-продвижения

Чем быстрее владелец вебсайта желает увидеть его на верхних позициях выдачи поисковиков, тем больше на это потребуется труда и денег. Скорость попадания онлайн-ресурса в топ выдачи поисковых систем зависит от следующих факторов:

Текущее состояние вебсайта. Под этим понимаются возраст домена, юзабилити, число внешних ссылок, качество технической оптимизации.

Размер и тип вебсайта. Продвижение онлайн-магазина, вебсайта услуг, информационного интернет-портала и всех других типов ресурсов выполняется по-своему.

Конкуренция. Количество мест на первой странице поисковика ограничено десятью, а вебсайтов много. Чтобы потеснить конкурентов, понадобится немало усилий.

Чтобы хотя бы приблизительно рассчитать бюджет на SEO-продвижение, нужно сравнить раскручиваемый вебсайт с конкурентами и определиться с поставленными целями работ и сроками их достижения. Ориентировочную цену можно рассчитать при помощи калькуляторов, которые имеются на вебсайтах SEO-агентств. Точную сумму специалист назовет только после всестороннего аудита.