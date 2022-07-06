Сколько сейчас стоят Айфоны в России?

Весна 2020-го круто изменила ландшафт мирового рынка электроники. Началось все с таинственного исчезновения столь необходимых для цифровой техники тайваньских микрочипов, а продолжилось введением самых жестких в истории ограничительных санкций Запада против Российской Федерации.

По политическим мотивам ушла с российского рынка и всемирно известная корпорация Apple, знаменитая своими «лучшими в мире» смартфонами.

Уход «Яблока» с отечественного рынка поначалу привел к резкому взлету цен на Айфоны на 50%. Но далее компания начала ограничивать работу своего платежного сервиса Apple Pay и сократила возможности для россиян загружать приложения из магазина Apple Store.

Запрещено покупать приложения с коммерческими лицензиями. Оплачивать покупки при помощи Айфона стало невозможно. Поставки новых устройств в РФ прекратились.

В современных условиях полезно изучать и мониторить, сравнивать цены на iPhone на сайтах агрегаторах в интернете – так можно сделать покупку намного выгоднее.

Стоит ли покупать Айфон под санкциями

Пользователи в недоумении и сомнении – стоит и в текущих условиях вообще приобретать технику Apple? Ведь теоретически администрация компании под давлением политиков может и вовсе заблокировать работу своей электроники в РФ и дорогостоящий Айфон превратится в красиво оформленный, но бесполезный «кирпич».

Запасы техники Apple на складах ритейлеров стремительно истощаются, что приводит к росту цен.

С другой стороны, падение курса американского доллара сделало импортные товары значительно более выгодными для покупки.

Постепенно разворачивается «параллельный импорт» запрещенных по санкциями товаров из «недружественных государств».

С одной стороны, купить Айфон все еще можно и скоро станет еще проще, с другой стороны – а стоит ли? С третьей стороны такие крупные корпорации как Apple серьезно заинтересованы в российском рынке и «уходят, чтобы остаться», не рвут связи окончательно, планируя вернуться как только политическая ситуация стабилизируется.

Ориентировочные актуальные цены

Согласно открытым источникам, сегодня стоимость новейшей модели iPhone в максимальной комплектации немного выше 150.000 рублей. Модели предыдущего года торгуются примерно на 30.000 дешевле.

Еще выгоднее можно купить подержанные смартфоны в отличном состоянии – всего около 28.000 рублей, что примерно в пять раз дешевле приобретения последней модификации.

Цены на Айфоны сильно разнятся в зависимости от года выпуска, локальной памяти, комплектации в рамках поколения. Это позволяет пользователю грамотно оценить собственные потребности и не переплачивать за не являющиеся необходимыми возможности и функции.