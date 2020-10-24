Skoda Kodiaq: экстерьер и безопасность

Skoda Kodiaq: экстерьер и безопасность24.10.2020 14:37
Шкода Кодиак относится к новому среднеразмерному кроссоверу от чешской компании Skoda Auto. Ее продемонстрировали в 2016 г. Машина имеет модульную платформу MQB от VAG. Ее применяли при создании следующих известных автомобилей: Audi A3, VW Passat и другие, что вызвало огромное уважение к новинке.
Особенности дизайна
По словам шефа-дизайнера чешской компании, Йозефа Кабана, хотели больше придать машине брутальный, но не агрессивный вид. Экстерьер отличается сдержанностью, благодаря этому авто отлично вписывается в городские условия.
Длина машине стала больше 4,7 м, благодаря этому в салоне уже есть еще один дополнительный ряд кресел, и прибавилась колесная база, сравнивая с соплатформенником Tiguan 110 мм. Сейчас она 2790 мм. Благодаря своим внушительным габаритам и неплохой вместимости Kodiaq относят к семейному автомобилю, а пассажиры ощущают настоящую свободу и удобство.
Цветовая палитра
У нового внедорожника около 14 расцветок кузова — 4 базовые и 10 с металлическим эффектом. Во время презентации продемонстрировали модель авто в Speed Yellow Green расцветке.
Базовые цвета Кодиака:
- Business Grey
- Pacific Blue
- Jungle Green и другие.
Чем отличается интерьер?
У Шкода Кодиак больше 30 полезных функций, среди которых скребки для льда, отсек для бутылки, откидной столик, держатель планшетов, зонт в заднем дверном проеме и иное. Среди новшеств стоит отметить автоматическую фиксацию двери, которая срабатывает во время установки детских удерживающих устройств на заднем ряду.
Салон просторный и имеет добротное исполнение. В отделке не имеется каких-то дополнительных элементов, все выполнено в сдержанном стиле. Применили отличного качества сырье, которые просто очищается и отличается продолжительным сроком эксплуатации. В базовой комплектации машины вошел кожаный салон и алькантары.
Безопасна ли Skoda?
Обновленная модель имеет современную технику. К тому же в новой машине есть разные системы, повышающие ее безопасность.
Среди систем и вспомогательной опции необходимо добавить:
- дисковые тормоза, отличающиеся повышенной производительностью;
- помощь во время парковки;
- АБС;
- удержание машины в полосе движения;
- противотуманные фары и другие.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что автомобилю Шкода Кодиак есть чем похвастаться – это и широкий выбор цветов, и сдержанный деловой экстерьер, неплохая вместимость, безопасность и другое.
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