Система Windows 10 IoT: новое многофункциональное решение

Современный мир не перестает удивлять многофункциональными новинками, делающими работу в разных сферах эффективнее, быстрее и проще. Благодаря этому многие аспекты человеческой деятельности стало возможным автоматизировать.

IoT пришел на смену Embedded – Internet of Things, что переводится как «Интернет вещей». Windows 10 IoT – это новая концепция компании Microsoft, которая позволила объединить данные, датчики, серверы и облачные технологии.

Преимущества перед используемыми на ПК

Если сравнить достоинства обеих версий продукта, предлагаемого Windows, то рассматриваемая явно лидирует:

в разы дешевле;

полностью совместима с устройствами и приложениями Windows 10;

не требует обновлений;

защищена от любопытных глаз и нежелательных действий других людей;

прослужит длительное время, имеет гарантию в 10 лет;

имеет готовый дистрибутив, позволяющий экономить на обучении сотрудников;

существует нулевой уровень, на котором операционная система отправляет минимальное количество данных;

сертифицирована ФСТЭК.

Преимущества системы и автоматизация настройки

Windows 10 IoT способна обеспечить высокую производительность, управляемость и безопасность. Технология основана на подключении экосистем, процессов и облаков. Она позволяет создавать соединения с безопасными устройствами, которые можно быстро подготовить и подключить к общей системе, продолжая управлять ею.

Набор скриптов позволит провести настройку Windows 10 в автоматическом режиме. Клиенты, заказывающие версию Enterprise, получают все это бесплатно. Остальные могут пользоваться облегченной версией.

Защита и безопасность

Windows 10 IoT предлагает усовершенствованные функции защиты и безопасности, которые не мешают рабочим процессам:

контроль производится с использованием биометрических данных и многофакторной аутентификации, которые дают авторизованным пользователям доступ к приложениям;

данные шифруются, ключи хранятся в безопасности, а специальные инструменты не позволяют пользователям сохранять данные на других носителях;

средства управления предотвращают запуск нежелательных приложений.

IoT пришел на смену Embedded – Internet of Things, что переводится как «Интернет вещей». Это новая концепция компании Microsoft, которая позволила объединить данные, датчики, серверы и облачные технологии.