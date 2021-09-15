Система Windows 10 IoT: новое многофункциональное решение

Современный мир не перестает удивлять многофункциональными новинками, делающими работу в разных сферах эффективнее, быстрее и проще. Благодаря этому многие аспекты человеческой деятельности стало возможным автоматизировать.
IoT пришел на смену Embedded – Internet of Things, что переводится как «Интернет вещей». Windows 10 IoT – это новая концепция компании Microsoft, которая позволила объединить данные, датчики, серверы и облачные технологии.
Преимущества перед используемыми на ПК
Если сравнить достоинства обеих версий продукта, предлагаемого Windows, то рассматриваемая явно лидирует:
- в разы дешевле;
- полностью совместима с устройствами и приложениями Windows 10;
- не требует обновлений;
- защищена от любопытных глаз и нежелательных действий других людей;
- прослужит длительное время, имеет гарантию в 10 лет;
- имеет готовый дистрибутив, позволяющий экономить на обучении сотрудников;
- существует нулевой уровень, на котором операционная система отправляет минимальное количество данных;
- сертифицирована ФСТЭК.
Преимущества системы и автоматизация настройки
Windows 10 IoT способна обеспечить высокую производительность, управляемость и безопасность. Технология основана на подключении экосистем, процессов и облаков. Она позволяет создавать соединения с безопасными устройствами, которые можно быстро подготовить и подключить к общей системе, продолжая управлять ею.
Набор скриптов позволит провести настройку Windows 10 в автоматическом режиме. Клиенты, заказывающие версию Enterprise, получают все это бесплатно. Остальные могут пользоваться облегченной версией.
Защита и безопасность
Windows 10 IoT предлагает усовершенствованные функции защиты и безопасности, которые не мешают рабочим процессам:
- контроль производится с использованием биометрических данных и многофакторной аутентификации, которые дают авторизованным пользователям доступ к приложениям;
- данные шифруются, ключи хранятся в безопасности, а специальные инструменты не позволяют пользователям сохранять данные на других носителях;
- средства управления предотвращают запуск нежелательных приложений.
IoT пришел на смену Embedded – Internet of Things, что переводится как «Интернет вещей». Это новая концепция компании Microsoft, которая позволила объединить данные, датчики, серверы и облачные технологии.