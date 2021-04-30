Системы защиты от DDoS-атак

Направленные DDoS-атаки представляют собой одну из наиболее распространенных в настоящее время разновидностей сетевой активности хакеров. В результате их действий прекращают работать атакуемые онлайн-ресурсы и похищаются корпоративные или персональные сведения.

Системы защиты от ДДОС-атак

Для защиты вебсайта от атак хакеров по типу «Отказ в обслуживании» применяя.тся специально созданные для этих целей системы защиты, включающие в себя программы и дополнительные инструменты повышения устойчивости сервера. Таким образом, гарантией бесперебойного функционирования бизнес-механизмов с непрерывным доступом услуг для легитимных пользователей служит настроенная защита от ДДОС-атак https://omnilink.ua/ru/sistemy-zashhity-ot-ddos-atak/. Дополнительным инструментом защиты выступает сетевой фильтр, взаимодействующий со всемирной паутиной при усиленной нагрузке. Он выполняет роль первого барьера при атаке хакеров, позволяя в ходе анализа трафика обнаружить подозрительную активность и нестандартные ошибки. Затем вредоносный трафик отсеивается, а его воздействие блокируется. Благодаря этому атака хакеров не оказывает влияния на функционирование сервисов и приложений, которые продолжают работать в привычном режиме. Сетевых фильтров в системе защиты может быть несколько.

Основные способы защиты от ДДОС-атак

Система защиты от ДДОС-атак должна обладать способностью подстраиваться под особенности внешнего воздействия. Для обеспечения эффективности блок-защиты от ДДОС используются следующие схемы:

На внешней границе сети устанавливается барьер, позволяющий распределять ресурсы в рамках пропускной области. Обычно данная схема применяется в компаниях, предоставляющих интернет-сервисы, в т. ч. в сфере продаж и банкинге. Она является эффективной при частых попытках произвести атаку и небольшом объеме информационных потоков.

Локальный центр очистки информации. Он осуществляет «точечное» устранение угрозы, оперативно реагируя на резкое повышение активности входящего трафика. Данная схема предусматривает использование устройства сбора информации и программного обеспечения для очистки от угроз. Она гарантирует более надежную защиту по сравнению с внешним барьером, но требует точной настройки и обслуживания.

Передача информации через облако. Эту услугу оказывают производители защитного программного обеспечения и операторы связи. Стоимость данного способа меньше, чем у двух предыдущих.

Угроза ДДОС-атак актуальна для любых видов деятельности, связанных с использованием интернета. Поэтому руководители компаний должны своевременно обеспечивать надежную защиту от атак виртуальных злоумышленников при помощи описанных выше систем.