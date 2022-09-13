Системы видеонаблюдения: преимущества, особенности выбора

Современные охранные системы позволяют повысить безопасность жилых, коммерческих или промышленных объектов. Производители предлагают множество эффективных и функциональных решений. Одним из универсальных вариантов являются охранные системы видеонаблюдения. Системы видеонаблюдения используются в установках различного назначения.

Преимущества установки камер видеонаблюдения

Оборудование позволяет решить сразу несколько задач:

следить за происходящим в сети;

вести учёт (данные хранятся на регистраторе или в облаке);

распознавать лицо злоумышленника (в зависимости от разрешения камеры);

повысить уровень дисциплины персонала и улучшить уровень обслуживания;

объективно разрешить конфликтную ситуацию между клиентом и сотрудником;

предотвратить чрезвычайную ситуацию (наводнение, пожар);

сдерживать правонарушителей.

Производители предлагают разные комплекты оборудования. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для любого объекта с учётом ваших потребностей и финансовых возможностей.

На что обратить внимание при покупке камер видеонаблюдения?

Самая простая система — аналоговая. Она стоит не очень дорого. Эта система подходит для больших площадей, но должна быть проста в настройке — количество подключаемых камер ограничено. Это хороший вариант, если в районе плохой интернет-сигнал.

Цифровые системы — современное решение. Вы можете купить IP-комплекты, которые позволят вам следить за происходящим в сети из любой точки мира. Для этого у вас должно быть устройство со стабильным Интернет-соединением.

В комплектах используются разные типы камер: цилиндрические, купольные, вращающиеся и т.д. Конечно, лучше отдавать предпочтение функциональным устройствам. Камерами поворотного типа можно управлять дистанционно, направляя их в нужную зону. Однако они будут стоить намного дороже.

При выборе камер обязательно учитывайте угол обзора. Чем больше, тем меньше устройств понадобится для покрытия всей площади. Однако, если значение слишком велико, изображение может быть искажено.

Рассмотрим особенности установки системы. Беспроводные завораживают своей автономностью, простотой установки. Их можно снять в любой момент и перевезти в другое место. Также нет проблем с изменением конфигурации системы. Проводные, при этом, не требуют замены или зарядки аккумулятора.

Степень защиты даёт информацию о надёжности камер. Подумайте, где именно будут размещены устройства. Есть специальные напольные модели в герметичном противоударном корпусе.