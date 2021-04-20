Системные интеграторы: определение, рейтинги, особенности деятельности

Организации, ориентированные на объединение разрозненных систем в единый комплекс, называются системными интеграторами. В их задачи входит и автоматизация различных процессов. Они востребованы повсеместно средним, а также крупным бизнесом, например, оборонкой.

Ранжирование по результатам работы

В стране действуют десятки специализированных компаний. Поскольку конкретному исполнителю планируется доверить решение ответственных вопросов, то клиентам необходим независимый источник объективной информации о каждом претенденте на реализацию контрактов. Рейтинг ТОП 25 системных интеграторов и выявляет успешно развивающиеся организации.

Редакцией заблаговременно составляется перечень критериев, персоны, которые подлежат анкетированию. Затем журналисты опрашивают экспертов, включая представителей вендоров, дистрибьюторов. Собранные сведения и позволяют оценить участников рынка по масштабам деятельности, темпам роста, профессионализму, способности противостоять кризисным явлениям.

Нюансы работы

Оказывая услуги по системной интеграции, компании заняты созданием комплексных решений, основываясь на доступном для заказчиков аппаратно-программном обеспечении. Благодаря грамотному сопряжению устройств повышается эффективность клиентского бизнеса, а большие данные с информационными потоками между отдельными программами становятся частью найденного решения.

При этом системный интегратор обязан обладать следующими компетенциями.

Мастерство. Каждый должен заниматься своим делом. Одни производят качественную продукцию. Другие её быстро продают. Третьи заняты внедрением. Исключительно узкая специализация способствует достижению вершины в отрасли. Технологичность. Стремление к инновациям помогает находить варианты, полноценно удовлетворяющие потребностям клиента. Иначе придётся под разработанную технологию адаптировать нужды заказчика. Прогнозирование. Важно до проектирования сформировать целостную картину успеха от внедрения нововведений. Её невозможно подготовить без тесного взаимодействия с представителями клиента.

Системный интегратор способен улучшить практически любой технологический процесс ради получения результатов, которые ставит перед собой заказчик. Требуется лишь правильно выбирать исполнителя, ориентируясь на рейтинги, репутацию, открытость к новациям.