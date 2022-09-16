Система видеонаблюдения в школе: технологии и оборудование

Системы видеонаблюдения в школе способствуют снижению количества правонарушений и конфликтных ситуаций. Тот факт, что их действия могут быть зафиксированы камерами, останавливает многих злоумышленников и хулиганов. Видеонаблюдение для школьников повышает безопасность, создает более комфортные условия для обучения.

Школьные администрации, учителя и родители поддерживают идею установки систем видеонаблюдения. Дискуссии вызывает лишь стоимость предприятия и потенциальная эффективность расходуемых средств. Что нужно знать о технологиях и оборудовании перед тем, как приступать к реализации проекта?

Общие принципы

Система видеонаблюдения будет эффективной лишь в том случае, если камеры будут располагаться на всей территории школы. О наличии «слепых зон» быстро становится известно тем, кто желает воспользоваться безнаказанностью.

Школьная система наблюдения должна включать в себя:

уличные камеры, способные работать в неблагоприятных погодных условиях;

камеры, дающие обзор лестниц и коридоров;

камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, расположенные над входами в здание.

Задачей большинства видеокамер, устанавливаемых на территории школы, является фиксация происходящего. Камеры, расположенные рядом с входными дверьми, имеют дополнительную функцию: они служат помощниками в распознании лиц. Поэтому они должны давать более качественное изображение.

Широкий спектр оборудования позволяет создавать системы видеонаблюдения, соответствующие различным потребностям и возможностям. Рассмотрим варианты того, как может выглядеть современная система безопасности в школе.

Видеонаблюдение с использованием аналогового оборудования

Недорогие модели камер по-прежнему выполняют свои функции. Даже ограниченного бюджета достаточно для установки эффективной системы безопасности на объекте.

Основой такой системы становятся недорогие купольные камеры с ИК-подсветкой. Их точное количество зависит от площади здания. Камеры следует устанавливать в местах общего пользования таких, как:

коридоры;

лестницы;

вестибюли;

лифтовые холлы.

Наблюдение за прилегающей территорией и входами в здание может осуществляться при помощи камер более высокого разрешения с ИК-подсветкой. Уличные камеры обходятся несколько дороже тех, которые используются в помещении, но их требуется меньшее количество.

Для объединения камер в единую систему понадобятся ЖК-монитор и компьютер. Они позволят охране отслеживать ситуацию в режиме реального времени и пресекать противоправные действия или попытки незаконного проникновения на объект. Компьютер необходим для управления системой безопасности при помощи специального программного обеспечения.

Большое количество камер требует покупки нескольких видеорегистраторов для записи видео со всех точек наблюдения. Жесткий диск позволяет сохранять архив видеозаписей в течение определенных промежутков времени. Чем больше объем диска – тем дольше период хранения.

Источник бесперебойного питания необходим для того, чтобы система видеонаблюдения продолжала работу даже в случае отключения электричества.

Аналогово-цифровая система

Аналоговое оборудование позволяет добиваться высоких результатов в деле повышения безопасности. Если перед системой видеонаблюдения ставится задача обеспечения качественной картинки, то выполнить ее можно при помощи купольных камер более высокого разрешения с ИК-подстветкой. Наблюдение за прилегающей территорией при этом осуществляется уличными bullet-камерами, которые дают хорошее изображение вне зависимости от уровня освещенности.

Наличие цифрового видеорегистратора необходимо для записи и архивирования видео. Современные модели регистраторов не только работают с камерами разных стандартов, но и имеют встроенное хранилище. Его объем позволяет хранить архив записей на протяжении продолжительного периода времени.

Система IP-видеонаблюдения

Установка системы IP-видеонаблюдения требует более высоких трат. Однако этот вариант имеет ряд преимуществ. IP-камеры обеспечивают высокое качество картинки, а глубокая интеграция всех элементов системы дает ей гибкость и информативность.

Для установки современной системы безопасности в школе понадобятся два вида камер: купольные и уличные bullet-модели. Они дают изображение столь качественное, что на нем можно рассмотреть даже мелкие детали.

Функция записи видео выполняется цифровыми видеорегистраторами. Их встроенное хранилище позволяет хранить записи в течение длительного времени. Удаленный доступ к камерам их видеоархиву упрощает задачу обеспечения безопасности на объекте.

Для бесперебойного функционирования системы понадобится источник питания с аккумуляторной батареей. ЖК-монитор, персональный компьютер, сетевой коммутатор и жесткий диск для хранения архива записей позволят элементам системы работать слаженно.