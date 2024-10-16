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Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

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Ввиду ограничений связанных с продажей лицензий и технической поддержки Veeam Backup и других менее популярных систем резервного копирования, поиск аналогов для многих становится трудной задачей. 

Vembu BDRSuite одна из немногих доступных на сегодня в России систем резервного копирования данных для защиты виртуальных машин VMware ESXi, Hyper-V, oVirt, Proxmox, образа диска физических систем MS Windows и Linux (RHEL / CentOS / Debian / SUSE / Ubuntu), а так же баз данных PostgreSQL, MySQL, MS SQL и почтовых ящиков MS Exchange.

Компания разработчик Vembu Technologies основана в 2002 году в г. Ченнаи, Индия. С момента основания Vembu специализируется на on-prem (BDRSuite) и cloud (BDRCloud) решениях для резервного копирования.

Исторически в России большей популярностью пользуются on-prem поэтому рассмотрим подробнее именно этот функционал.

АРХИТЕКТУРА BDRSuite

BDRSuite, как и многие другие известные системы (Veeam, Кибер Бэкап и т.п.), имеет клиент-серверную архитектуру, состоящую из сервер управления с предустановленной базой данных (PostgreSQL), репозитория для хранения резервных копий, клиентов под различные нагрузки (агенты), прокси сервер для масштабируемости и сервер аварийного восстановления для обеспечения отказоустойчивости системы. 

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

Для бесперебойной работы системы резервного копирования сервер управления BDRSuite может быть развернут в Standalone и Cluster конфигурациях под управлением MS Windows / Linux и даже на основе контейнера Docker.

В качестве хранилища резервных копий могут быть использованы локальные и сетевые диски, ленточные накопители, а так же объектные хранилища в частных и публичных облаках. 

Для понимания принципа работы и возможностей системы BDRSuite, на примере рассмотрим резервное копирование виртуальных машин VMware ESXi и баз данных PostgreSQL.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ VMWARE

Ключевые функции резервного копирования ВМ VMware ESXi/Vcenter:

  • Безагентное резервное копирование виртуальных машин VMware
  • Полное и инкрементное резервное копирование с поддержкой CBT
  • Многопоточное/параллельное резервное копирование нескольких ВМ
  • Транспортные режимы: HotAdd, SAN, LAN (NBD / NBDSSL)
  • Выборочное восстановление файлов и папок
  • Мгновенное восстановление виртуальных машин из хранилища РК
  • Репликация виртуальных машин между хостами 

Настройка резервного копирования виртуальных машин VMware:

  1. Подключение к хост серверу VMware ESXi / vCenter содержащий виртуальные машины (IP адрес, учетная запись, порт)

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Выбор виртуальных машин

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Настройка учетных данных и исключений (усечение журнала транзакций, исключение архивных журналов и системных файлов)  гостевых машин.

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Настройка расписания резервного копирования

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Дополнительные настройки задания резервного копирования (необязательные): Retention Policy, шифрование, настройки прокси-сервера (если есть).

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Проверка сделанных настроек
  1. Состояние выполнения задания резервного копирования 

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И РЕПЛИКАЦИЯ POSTGRESQL

Ключевые функции резервного копирования баз данных PostgreSQL

  • Резервное копирование баз данных PostgreSQL на базе Windows и Linux
  • Полное и инкрементное резервное копирование 
  • Выборочное восстановление файлов и папок
  1. Автоматическая установка агента и добавление сервер баз данных PostgreSQL: IP-адрес, учетные данные для подключения к серверу и БД, номер порта, путь к исполняемому файлу 

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Создание нового задания резервного копирования (по шаблону или без), включая тип хранилища.

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Выбор базы данных PostgreSQL

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Настройка расписания резервного копирования базы данных PostgreSQL

Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

  1. Дополнительные настройки задания резервного копирования (шифрование и условия хранения инкрементов)
  1. Проверка сделанных настроек

В заключении, важно отметить наличие у Vembu, уже привычного многим российским пользователям, портала управления запросами в технической поддержки, а так же базы знаний и сообщества пользователей BDRSuite. 

 

Материал подготовлен и предоставлен компанией BACKUP Solution 

Решения для резервного копирования и восстановления данных

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