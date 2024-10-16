Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

Ввиду ограничений связанных с продажей лицензий и технической поддержки Veeam Backup и других менее популярных систем резервного копирования, поиск аналогов для многих становится трудной задачей.

Vembu BDRSuite одна из немногих доступных на сегодня в России систем резервного копирования данных для защиты виртуальных машин VMware ESXi, Hyper-V, oVirt, Proxmox, образа диска физических систем MS Windows и Linux (RHEL / CentOS / Debian / SUSE / Ubuntu), а так же баз данных PostgreSQL, MySQL, MS SQL и почтовых ящиков MS Exchange.

Компания разработчик Vembu Technologies основана в 2002 году в г. Ченнаи, Индия. С момента основания Vembu специализируется на on-prem (BDRSuite) и cloud (BDRCloud) решениях для резервного копирования.

Исторически в России большей популярностью пользуются on-prem поэтому рассмотрим подробнее именно этот функционал.

АРХИТЕКТУРА BDRSuite

BDRSuite, как и многие другие известные системы (Veeam, Кибер Бэкап и т.п.), имеет клиент-серверную архитектуру, состоящую из сервер управления с предустановленной базой данных (PostgreSQL), репозитория для хранения резервных копий, клиентов под различные нагрузки (агенты), прокси сервер для масштабируемости и сервер аварийного восстановления для обеспечения отказоустойчивости системы.

Для бесперебойной работы системы резервного копирования сервер управления BDRSuite может быть развернут в Standalone и Cluster конфигурациях под управлением MS Windows / Linux и даже на основе контейнера Docker.

В качестве хранилища резервных копий могут быть использованы локальные и сетевые диски, ленточные накопители, а так же объектные хранилища в частных и публичных облаках.

Для понимания принципа работы и возможностей системы BDRSuite, на примере рассмотрим резервное копирование виртуальных машин VMware ESXi и баз данных PostgreSQL.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ VMWARE

Ключевые функции резервного копирования ВМ VMware ESXi/Vcenter:

Безагентное резервное копирование виртуальных машин VMware

Полное и инкрементное резервное копирование с поддержкой CBT

Многопоточное/параллельное резервное копирование нескольких ВМ

Транспортные режимы: HotAdd, SAN, LAN (NBD / NBDSSL)

Выборочное восстановление файлов и папок

Мгновенное восстановление виртуальных машин из хранилища РК

Репликация виртуальных машин между хостами

Настройка резервного копирования виртуальных машин VMware:

Подключение к хост серверу VMware ESXi / vCenter содержащий виртуальные машины (IP адрес, учетная запись, порт)

Выбор виртуальных машин

Настройка учетных данных и исключений (усечение журнала транзакций, исключение архивных журналов и системных файлов) гостевых машин.

Настройка расписания резервного копирования

Дополнительные настройки задания резервного копирования (необязательные): Retention Policy, шифрование, настройки прокси-сервера (если есть).

Проверка сделанных настроек

Состояние выполнения задания резервного копирования

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И РЕПЛИКАЦИЯ POSTGRESQL

Ключевые функции резервного копирования баз данных PostgreSQL

Резервное копирование баз данных PostgreSQL на базе Windows и Linux

Полное и инкрементное резервное копирование

Выборочное восстановление файлов и папок

Автоматическая установка агента и добавление сервер баз данных PostgreSQL: IP-адрес, учетные данные для подключения к серверу и БД, номер порта, путь к исполняемому файлу

Создание нового задания резервного копирования (по шаблону или без), включая тип хранилища.

Выбор базы данных PostgreSQL

Настройка расписания резервного копирования базы данных PostgreSQL

Дополнительные настройки задания резервного копирования (шифрование и условия хранения инкрементов)

Проверка сделанных настроек

В заключении, важно отметить наличие у Vembu, уже привычного многим российским пользователям, портала управления запросами в технической поддержки, а так же базы знаний и сообщества пользователей BDRSuite.

Материал подготовлен и предоставлен компанией BACKUP Solution

Решения для резервного копирования и восстановления данных