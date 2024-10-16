Система резервного копирования VEMBU BDRSUITE как аналог VEEAM и Кибер Бэкап

Ввиду ограничений связанных с продажей лицензий и технической поддержки Veeam Backup и других менее популярных систем резервного копирования, поиск аналогов для многих становится трудной задачей.
Vembu BDRSuite одна из немногих доступных на сегодня в России систем резервного копирования данных для защиты виртуальных машин VMware ESXi, Hyper-V, oVirt, Proxmox, образа диска физических систем MS Windows и Linux (RHEL / CentOS / Debian / SUSE / Ubuntu), а так же баз данных PostgreSQL, MySQL, MS SQL и почтовых ящиков MS Exchange.
Компания разработчик Vembu Technologies основана в 2002 году в г. Ченнаи, Индия. С момента основания Vembu специализируется на on-prem (BDRSuite) и cloud (BDRCloud) решениях для резервного копирования.
Исторически в России большей популярностью пользуются on-prem поэтому рассмотрим подробнее именно этот функционал.
АРХИТЕКТУРА BDRSuite
BDRSuite, как и многие другие известные системы (Veeam, Кибер Бэкап и т.п.), имеет клиент-серверную архитектуру, состоящую из сервер управления с предустановленной базой данных (PostgreSQL), репозитория для хранения резервных копий, клиентов под различные нагрузки (агенты), прокси сервер для масштабируемости и сервер аварийного восстановления для обеспечения отказоустойчивости системы.
Для бесперебойной работы системы резервного копирования сервер управления BDRSuite может быть развернут в Standalone и Cluster конфигурациях под управлением MS Windows / Linux и даже на основе контейнера Docker.
В качестве хранилища резервных копий могут быть использованы локальные и сетевые диски, ленточные накопители, а так же объектные хранилища в частных и публичных облаках.
Для понимания принципа работы и возможностей системы BDRSuite, на примере рассмотрим резервное копирование виртуальных машин VMware ESXi и баз данных PostgreSQL.
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ VMWARE
Ключевые функции резервного копирования ВМ VMware ESXi/Vcenter:
- Безагентное резервное копирование виртуальных машин VMware
- Полное и инкрементное резервное копирование с поддержкой CBT
- Многопоточное/параллельное резервное копирование нескольких ВМ
- Транспортные режимы: HotAdd, SAN, LAN (NBD / NBDSSL)
- Выборочное восстановление файлов и папок
- Мгновенное восстановление виртуальных машин из хранилища РК
- Репликация виртуальных машин между хостами
Настройка резервного копирования виртуальных машин VMware:
- Подключение к хост серверу VMware ESXi / vCenter содержащий виртуальные машины (IP адрес, учетная запись, порт)
- Выбор виртуальных машин
- Настройка учетных данных и исключений (усечение журнала транзакций, исключение архивных журналов и системных файлов) гостевых машин.
- Настройка расписания резервного копирования
- Дополнительные настройки задания резервного копирования (необязательные): Retention Policy, шифрование, настройки прокси-сервера (если есть).
- Проверка сделанных настроек
- Состояние выполнения задания резервного копирования
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И РЕПЛИКАЦИЯ POSTGRESQL
Ключевые функции резервного копирования баз данных PostgreSQL
- Резервное копирование баз данных PostgreSQL на базе Windows и Linux
- Полное и инкрементное резервное копирование
- Выборочное восстановление файлов и папок
- Автоматическая установка агента и добавление сервер баз данных PostgreSQL: IP-адрес, учетные данные для подключения к серверу и БД, номер порта, путь к исполняемому файлу
- Создание нового задания резервного копирования (по шаблону или без), включая тип хранилища.
- Выбор базы данных PostgreSQL
- Настройка расписания резервного копирования базы данных PostgreSQL
- Дополнительные настройки задания резервного копирования (шифрование и условия хранения инкрементов)
- Проверка сделанных настроек
В заключении, важно отметить наличие у Vembu, уже привычного многим российским пользователям, портала управления запросами в технической поддержки, а так же базы знаний и сообщества пользователей BDRSuite.
Материал подготовлен и предоставлен компанией BACKUP Solution
Решения для резервного копирования и восстановления данных