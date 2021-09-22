Синий Apple iPhone 12 128GB: обзоры, характеристики и сравнение с другими моделями

Айфон 12 оказался самым интересным телефоном в линейке новых яблочных устройств. Он не такой дорогой, как про Pro-версия. При этом уступает он ей только по количеству камер и незначительным аспектам. Мы подготовили подробный обзор Айфон 12, а также сравнили его с прошлогодней моделью и флагманом.

Что нового в Apple iPhone 12

Новшества iPhone 12 прослеживаются уже в дизайне. Внешне телефон изменился радикально, получив стильный корпус с острыми боковыми гранями, напоминающими старый добрый iPhone 4 или 5. Аппарат стал тоньше и легче, чем предшественник iPhone 11 (на 11 и 16% соответственно). Корпус также изготовлен из стекла, но теперь используется покрытие Ceramic Shield. Производитель утверждает, что Айфон 12 в 4 раза прочнее «одиннадцатого», поэтому лучше переносит механические повреждения. Корпус доступен в нескольких расцветках, где среди наиболее интересных выделяется синяя. Точнее, тихоокеанский синий. Глубокий оттенок смотрится стильно и благородно.

Вместо IPS-дисплея в смартфоне установлена AMOLED-матрица с высоким разрешением 2532х1170 и плотностью 460 пикселей на дюйм. Благодаря этому картинка на экране выглядит более чёткой и реалистичной, чем у предпоследней серии.

За производительность смартфона отвечает процессор Apple A14 Bionic. Мощности чипсета с лихвой хватит для ресурсоёмких игр на высоких настройках, просмотра видео в 4K, работы в режиме многозадачности и не только. Кроме того, с внедрением этого процессора смартфон научился снимать видео в стандарте Dolby Vision: ролики получаются чёткими и детализованными, не уступают любительским видеокамерам. Улучшений много, поэтому и цены на синий Apple iPhone 12 128GB немного выше, чем на iPhone 11 на старте продаж.

Производитель переработал основную широкоугольную камеру гаджета. Теперь матрица поглощает до 27% больше света, что даёт возможность камере выдавать более яркие, чёткие, детализованные фотографии.

Любители скоростного интернета могут порадоваться, ведь в новом Айфоне появилась поддержка сетей 5G и Wi-Fi 6. И если 5G в России ещё не реализован, то воспользоваться супербыстрой загрузкой страниц с Wi-Fi 6 вы можете уже сегодня.

Обзор iPhone 12 128GB

В принципе, о дизайне синего iPhone 12 на 128GB всё уже сказано – внешне смартфон преобразился в лучшую сторону. Поэтому остановимся на остальных аспектах. Новинка может похвастаться корпусом с защитой от влаги и мелких частиц пыли по стандарту IP68. Это означает, что вы можете погружать телефон в воду на глубину до 2 метров. С ним ничего не случится под дождём, если вы возьмёте его мокрыми руками или уроните в ванну. Дисплей в меру компактный по сегодняшним меркам (6.1 дюйма), что даёт возможность управлять телефоном одной рукой и носить его в кармане.

Задняя камера состоит из двух объективов: основного и широкоугольного (оба по 12 МП). Снимки сбалансированные и чёткие, независимо от уровня освещения. Есть оптическая стабилизация, позволяющая создавать детализованные снимки в движении. А широкоугольный объектив имеет угол обзора в 120 градусов. Пригодится при групповых фото, когда нужно поместить в объектив как можно больше людей. Поддерживается запись видео в 4K-разрешении. И это при условии, что у iPhone 12 128GB одна из самых низких цен в линейке.

С автономностью у смартфона полный порядок. Он выдержит 1-1.5 дня интенсивного использования без подзарядки. В режиме просмотра видео Айфон 12 проработает до 17 часов, а при прослушивании музыки заряда хватит аж на 65 часов.

Обзор iPhone 12 Pro Max 256GB

Это лучший Айфон в 2021 году по мнению пользователей и обозревателей. iPhone 12 Pro Max 256GB также доступен в синей расцветке, с которой корпус выглядит стильно и современно. В устройстве есть всё для комфортной работы. В первую очередь, крупный и яркий 6.7-дюймовый дисплей. Яркость особенно заметна на ярком солнце.

Несмотря на все преимущества, экран 12 Pro Max имеет и недостатки. Частота обновления экрана – всего 60 Гц, из-за чего играть в динамические игры будет не так комфортно, как хотелось бы (будут резкие переходы между изображениями). Для примера, во многих конкурентах частота обновления в 1.5-2 раза выше. Если базовый iPhone 12 изготовлен из алюминия, то корпус Pro Max выполнен из хирургической стали – более прочного и долговечного материала.

Некоторые читатели посчитают цены на тихоокеанский синий Apple iPhone 12 Pro Max 256GB завышенными. Они будут правы. Но флагман остаётся флагманом, производитель встроил в него всё самое лучшее.

Основную камеру флагмана хорошо «прокачали» в сравнении с предшественником: на «спинке» смартфона расположено 3 объектива. Фотографии получаются сочными и детализованными.

За автономность телефона отвечает ёмкий аккумулятор, который вы будете заряжать не чаще, чем раз в 1-1.5 дня. Например, в режиме просмотра видео он проработает до 20 часов без подключения к питанию.

Обзор iPhone 11 64GB

Всем, кому базовый Айфон 12 кажется дорогим, мы предлагаем присмотреться к Айфону 11. Эта модель вышла на год ранее, поэтому и обойдётся заметно дешевле.

Смартфон получился настолько удачным, что стал самым продаваемым в 2020 году. Модель выпускается в нескольких расцветках, среди которых появился сдержанный фиолетовый iPhone 11 64GB.

С обеих сторон гаджет покрыт стеклом. Расположение элементов управления и разъёма в сравнении с Айфоном XR не поменялось. Главное же обновление касается задних камер. Теперь их две, и вынесены они в отдельный квадратный модуль. Кстати, при сравнении Айфон 11 со «старшими братьями» сразу бросаются в глаза довольно толстые рамки, мешающие комфортному просмотру кино или играм.

На лицевой панели размещён 6.1-дюймовый дисплей с разрешением 1792х828. Это средний показатель, но Айфон 11 передаёт детализованную, хорошо читаемую картинку без крупных пикселей.

Процессор A13 Bionic отвечает за скорость операций. Он быстро работает в повседневных задачах и при просмотре видео, а также тянет большинство мобильных игр на высоких настройках. С этим смартфоном вы не почувствуете недостатка производительности ещё 2 года: быстрое переключение между вкладками в браузере, приложениями, незаметная подгрузка в ленте соцсетей и функция FaceID останутся актуальными.

По соотношению цены и качества iPhone 11 64GB очень даже хорош, поскольку обойдётся в 2 раза дешевле 12 Pro Max.

Сравнительный анализ iPhone 12 и iPhone 11

Каждый из смартфонов по-своему хорош, поэтому выбор конкретной модели осложнён. Мы составили подробное сравнение характеристик трёх моделей:

Давайте пройдёмся по каждому смартфону:

Айфон 11 – самая доступная модель из обзора. У неё относительно свежая начинка, которой вполне хватит для повседневных задач, приложений и игр. Недостаток смартфона – низкое разрешение экрана в сравнении с Айфоном 12, поэтому любителей смотреть контент в отличном качестве модель вряд ли устроит. Мы рекомендуем брать Айфон 11 при ограниченном бюджете или в случае, если вы не предъявляете смартфону высоких требований. К тому же с выходом новой линейки цены на фиолетовый Apple iPhone 11 64GB заметно снизились, что особенно радует.

Айфон 12 имеет такие же размеры, как и «одиннадцатый», только весит на 30 г меньше. С производительностью и качеством камер у синего iPhone 12 128GB полный порядок.

Айфон 12 Про Макс – это своего рода «гигант» среди телефонов производителя. Его 6.7-дюймовый экран способствует более полному погружению в просмотр видео и игровой процесс: высокий уровень детализации, оптимальная яркость и функция True Tone усиливают приятные впечатления. Смартфон быстр, тянет любые игры на ультранастройках. Кстати, и корпус здесь более прочный, чем в Айфон 11 и 12. Если говорить о цене, то iPhone 12 Pro Max обойдётся примерно на 30% дороже, чем базовая модель.

Заключение

Последние модели Айфонов получились уникальными, каждый направлен на свою аудиторию. Если вы не планируете тратить много денег на смартфон, рекомендуем взять Айфон 11. «Двенадцатый» Айфон – это усовершенствованный «одиннадцатый» в новом корпусе. Тогда как 12 Про Макс подойдёт для любителей крупных и мощных телефонов.