Сидр: калорийность и польза напитка

Для того, чтобы похудеть или просто поддерживать здоровый вес, необходимо следить за калорийностью потребляемых продуктов. И речь идет не только о еде, но и о напитках. Например, если высчитывать калории в ежедневном рационе, но при этом не знать калорийность сидра, который с удовольствием выпивается за ужином, то можно серьезно просчитаться.



Что такое сидр и что нужно о нем знать

Этот слабоалкогольный напиток обладает прекрасными вкусовыми характеристиками, так что нет ничего удивительного в том, что он действительно популярен. Несмотря на то, что классикой считается яблочный сидр, его также можно изготавливать и из других фруктов — существуют грушевые, айвовые и другие сидры. получается он в процессе брожения, так что это натуральный напиток, а сладковатый вкус и приятный фруктовый аромат только дополняют палитру его преимуществ. К тому же он газированный, а это нравится многим потребителям.

Что касается калорийности сидра, то, если говорить о яблочном напитке, то тут все зависит от того. из яблок какого сорта он был приготовлен. В среднем, если это натуральный сидр. сто граммов содержит приблизительно 40 калорий. И при этом, что логично, в нем очень много углеводов — целых 12 граммов. Соответственно, для человека, который сидит на диете, этот напиток вряд ли можно назвать самым лучшим выбором.

В то же время состав у него очень полезный — в натуральном сидре много аскорбиновой кислоты, а также есть витамины B2, E и PP. танины уничтожают вредные микроорганизмы. а пектины улучшают пищеварение.

Польза сидра: что нужно знать

О калорийности этого напитка можно узнать в блоге, а вот чем конкретно он полезен? Есть несколько причин. по которым можно время от времени позволять себе бокальчик сидра:

сравнительно небольшая калорийность по сравнению с другими слабоалкогольными напитками, так что, если человек не сидит на диете, небольшое количество сидра он может себе позволить;

эндорфины, которые вырабатываются после бокала сидра, существенно поднимают настроение;

в небольших количествах этот напиток оказывает положительное влияние на иммунитет. так что вирусов и бактерий можно будет не бояться;

это отличный антиоксидант, который защищает организм человека от самых разных заболеваний.

Кроме того, употребляемый в умеренных количествах, он выводит из организма тяжелые металлы, способствует улучшению кровообращения и даже выводит плохой холестерин. Если у человека регулярные головные боли, то сидр выступит отличным профилактическим средством.

В то же время этот напиток не стоит пить людям, страдающим от ожирения — в нем много углеводов и он все-таки предполагает лишние калории. Кроме того, от него, как и от любых других алкогольных напитков, обязательно следует отказаться в период беременности и при кормлении грудью.

Как правильно пить сидр

Этот сладкий напиток хорошо сочетается с разнообразными десертами, кроме того, его можно использовать в качестве аперитива. Кроме того, прекрасным дополнением будут морепродукты и сыр. Продается он в банках или в бутылках, но пить сидр лучше из стакана. Для тех, кто не любит алкоголь, есть, кстати, и безалкогольные варианты.

Кроме того, его можно использовать в качестве достаточно необычного, но при этом очень вкусного маринада для мяса. Он придаст блюду такой аромат, что удержаться будет невозможно. Также на основе сидра готовят очень интересные алкогольные коктейли, в том числе и со свежими фруктами. Соответственно, если сидр используется как ингредиент, его калорийность нужно прибавлять к калорийности остальных составляющих.