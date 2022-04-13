Шаблоны ответов для работы с WhatsApp Business

На сайте помогут вашей компании создать официальную учетную запись WhatsApp Business и полностью настроить ваши команды. Тут можно использовать шаблон whatsapp.
Шаблоны сообщений
Используйте встроенный менеджер шаблонов, чтобы ваша компания могла управлять и отправлять многократно используемые шаблоны сообщений для исходящих уведомлений.
Групповой почтовый ящик для WhatsApp и не только
Inbox упорядочивает все ваши разговоры в WhatsApp, чтобы ваша команда могла быстро расставлять приоритеты и решать проблемы. Вы также используете другие каналы? Легко интегрируйте такие каналы, как Facebook Messenger, SMS, Twitter, WeChat, Google Business Messaging и другие.
Создавайте стандартные сообщения для быстрых ответов и более эффективного взаимодействия. Отвечайте автоматически с полезной информацией в нерабочее время.
Добавьте WhatsApp на свой сайт
Позвольте клиентам связываться с вашей командой напрямую через Live Chat, WhatsApp и т. д. Вы можете общаться с посетителями с любого устройства одним нажатием кнопки с помощью виджета многоканального чата.
Поддержка мирового уровня
Круглосуточная поддержка для вас и вашей команды с офисами в 7 странах.
Глобальная масштабируемость
Разработано с учетом международных законов и правил, включая GDPR и PSD2.
Примеры готовых ответов с короткими кодами
- /привет – привет, чем я могу вам помочь?
- /hold — Извините, мне нужно обсудить это с моей командой. Вы можете остаться на линии на несколько минут?
- /transfer – Здравствуйте, господин/госпожа<имя клиента>, я переадресую ваш звонок господину/госпоже<имя коллеги>. <имя коллеги> состоит в команде<отдела> и может лучше помочь вам в этом вопросе. Вы с этим согласны?
- /hold chat — Не возражаете, если я ненадолго прерву наш чат?
- /sorry — Приносим извинения за доставленные неудобства. Я полностью понимаю ваши опасения. Попробую решить проблему здесь и сейчас.
- /goodbye — Спасибо, что связались. Было приятно пообщаться с вами, <Имя клиента>. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам снова в любое время. Хорошего дня!
- /Discount — мы предлагаем скидку<% Discount> на<план продукта>. Вам это было бы интересно?
- /Прекращение. Мне жаль слышать, что наш продукт/услуга не оправдали ваших ожиданий. Я отменяю вашу подписку. Не могли бы вы просто сказать мне причину, чтобы мы могли улучшить в будущем?