Шаблоны ответов для работы с WhatsApp Business

На сайте помогут вашей компании создать официальную учетную запись WhatsApp Business и полностью настроить ваши команды. Тут можно использовать шаблон whatsapp.

Шаблоны сообщений

Используйте встроенный менеджер шаблонов, чтобы ваша компания могла управлять и отправлять многократно используемые шаблоны сообщений для исходящих уведомлений.

Групповой почтовый ящик для WhatsApp и не только

Inbox упорядочивает все ваши разговоры в WhatsApp, чтобы ваша команда могла быстро расставлять приоритеты и решать проблемы. Вы также используете другие каналы? Легко интегрируйте такие каналы, как Facebook Messenger, SMS, Twitter, WeChat, Google Business Messaging и другие.

Создавайте стандартные сообщения для быстрых ответов и более эффективного взаимодействия. Отвечайте автоматически с полезной информацией в нерабочее время.

Добавьте WhatsApp на свой сайт

Позвольте клиентам связываться с вашей командой напрямую через Live Chat, WhatsApp и т. д. Вы можете общаться с посетителями с любого устройства одним нажатием кнопки с помощью виджета многоканального чата.

Поддержка мирового уровня

Круглосуточная поддержка для вас и вашей команды с офисами в 7 странах.

Глобальная масштабируемость

Разработано с учетом международных законов и правил, включая GDPR и PSD2.

Примеры готовых ответов с короткими кодами