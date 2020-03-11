Сферы применения голосовых рассылок

В 21 веке количество маркетинговых инструментов заметно увеличивается. Компании стараются упростить жизнь клиенту, предоставляя многочисленные услуги. Ведь если сохранишь клиента, значит получишь прибыль. Одним из эффективных инструментов для компаний являются голосовые рассылки.

Что такое голосовые рассылки

Голосовые рассылки – это способ коммуникаций с клиентами. Представляет собой звуковое оповещение, которое информирует человека необходимой информацией. Такие рассылки часто называются голосовым ботом или телефонным роботом. В скором времени они полностью вытеснят стандартные человеческие функции, когда необходимо звонить в колл-центры для уточнения деталей заказа. Клиент делает лишь пару кликов на компьютере или тайпов по экрану смартфона и ему приходит нужное оповещение. Либо, он получает телефонную рассылку автоматически в нужное время. Пример подобного сервиса- https://mobilgroup.ru/golosovie-rassylki.html, Вы можете протестировать все возможности.

Где применяются голосовые рассылки

Роботы постепенно заменяют людей во всех областях жизни. Область голосовых рассылок в ближайшие годы увеличится в геометрической прогрессии, так как это удобно, быстро и эффективно.

Голосовые рассылки применяются в:

Сферах логистики;

Финансовом секторе;

Страховании;

Гостиничном бизнесе, туризме;

Авто-трейд-ин;

Медицинской области;

Спортивной отрасли;

В сфере личных продаж;

Рекрутинговых агентствах.

Поговорим про каждую область чуть подробнее.

В сфере логистики автоматический обзвон используется с целью уведомления клиента об отправке или доставке грузов. Это позволяет менеджерам не тратить время на обзвон каждого клиента – всю работу делает робот.

В финансовом секторе голосовые боты применяются для отправки уведомлений о просрочках по кредитам, для предложения новых финансовых услуг в виде привлекательных вкладов и других банковских предложений.

В области страхования телефонный робот используется для напоминания о сроке действия страховки. А точнее, об её окончании. Также, страховые компании применяются таких ботов для предложения новых страховых программ.

В области туризма телефонные рассылки применяются для бронирования номеров в отелях и гостиницах, для продажи туристических продуктов. В авто-трейд-ин голосовые ботыобзванивают владельцев автомобилей, которые выставили машину на продажу, чтобы в последующем выкупить её. Когда машин много, то человек физически не может всех обзвонить. В итоге, робот берёт эту работу на себя.

В медицинском секторе телефонные роботы напоминают о записи на приём. В спортивной индустрии – для информирования о новых предложениях на абонементы, отправляют предложения о продлении существующего абонемента.

Автоматические телефонные обзвоны широко применяются и в личных продажах. С помощью ботов устраивают опросы потребителей, собирают информацию и клиентах, которая потом используется в различных CRM. Например, в amoCRM уже интегрирован голосовой робот.

Таким образом, голосовые рассылки, обзвоны, опросы, с применением последних технологий – это эффективный способ оптимизации деятельности компании в абсолютно любой сфере, вне зависимости от отрасли. Голосовые боты дают всю необходимую информацию клиентам, тем самым компания формируется лояльность клиентской аудитории к собственным продуктам.

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